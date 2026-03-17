Torneo Apertura: Central Córdoba volvió al triunfo ante un Riestra que sigue sin ganar

fuEl Ferroviario se impuso 1-0 en Santiago del Estero con gol de Ezequiel Naya y volvió al triunfo tras dos fechas, mientras que el Malevo sigue sin poder levantar en el campeonato.

Central Córdoba derrotó 1 a 0 a Deportivo Riestra en el estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 11 del Torneo Apertura y volvió a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación en la Zona A. El único gol del partido lo marcó Ezequiel Naya sobre el final del primer tiempo, en un encuentro parejo que se resolvió por un detalle.