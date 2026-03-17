Torneo Apertura: Central Córdoba volvió al triunfo ante un Riestra que sigue sin ganar

fuEl Ferroviario se impuso 1-0 en Santiago del Estero con gol de Ezequiel Naya y volvió al triunfo tras dos fechas, mientras que el Malevo sigue sin poder levantar en el campeonato.
Central Córdoba derrotó 1 a 0 a Deportivo Riestra en el estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 11 del Torneo Apertura y volvió a sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación en la Zona A. El único gol del partido lo marcó Ezequiel Naya sobre el final del primer tiempo, en un encuentro parejo que se resolvió por un detalle.
El equipo dirigido por Lucas Pusineri aprovechó su momento en el cierre de la primera mitad cuando Naya definió cruzado tras meterse en el área luego de un mala salida de Riestra. Antes del gol, el Malevo había tenido las chances más claras, pero se encontró con buenas respuestas de Alan Aguerre y con falta de eficacia en los metros finales.
En el segundo tiempo, el Ferroviario manejó mejor los tiempos del partido y sostuvo la ventaja sin pasar demasiados sobresaltos, ante un rival que intentó marcar pero careció de profundidad. La visita también sufrió la expulsión de su entrenador, Gustavo Benítez, por protestar luego de la jugada previa al gol.
Con este resultado, Central Córdoba volvió al triunfo tras dos partidos y quedó a dos puntos de la zona de clasificación en su grupo, mientras que Riestra continúa en el fondo de la tabla, solo por encima de Newell's, y sigue sin encontrar la victoria en el Torneo Apertura, con un presente que lo mantiene comprometido en la lucha por la permanencia.
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