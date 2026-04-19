Torneo Apertura: Racing empató con Aldosivi y pone en duda su clasificación

Aldosivi abrió el marcador a los 42 minutos con un gol de Felipe Anso, quien aprovechó una pelota boyando dentro del área después de un lateral ofensivo en donde no marcó bien y Facundo Cambeses metió una gran atajada previo al tanto donde también el local tuvo oportunidad de marcar. De esta manera, el Tiburón se fue 1 a 0 arriba al descanso.