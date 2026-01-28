Torneo Apertura: River le gana 2-0 a Gimnasia LP con un doblete de Quintero

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo y el Lobo se enfrentan por la segunda fecha del campeonato local, con la presencia de Nacho Fernández en el visitante.
River y Gimnasia se enfrentan por la segunda fecha del Torneo Apertura en el estadio Monumental, en un duelo entre dos equipos que comenzaron el certamen con el pie derecho y buscan ratificarlo. El Millonario, que viene de vencer a Barracas como visitante, intentará volver a ganar en casa y cortar una extensa racha sin triunfos como local, mientras que el Lobo llega entonado tras superar a Racing en el Bosque y quiere dar otro golpe fuera de La Plata.
Formaciones
River: S. Beltrán; G. Montiel, Martínez Quarta, L. RIvero, M. Viña; F. Vera, A. Moreno, T. Galván; J. Quintero, F. Colidio, S. Driussi. DT: Marcelo Gallardo
Gimnasia LP: N. Insfrán; P. Silva, E. Martínez, R. Giampaoli, A. Steimbach; N. Schelotto, A. Max, M. Panaro, F. Torres, I. Fernández; M. Torres. DT: Fernando Zaniratto.
