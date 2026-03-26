Cerúndolo se enfrenta a Zverev en busca de la semifinal del Masters 1000 de Miami

Su mejor desempeño en este torneo fue en 2022, cuando llegó a semifinales y fue eliminado por el noruego Casper Ruud.

Captura de pantalla 2026-01-25 132242 Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

En el primer turno del día, desde las 14, el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (19°).

Por su parte, este miércoles, el checo Jiri Lehecka (21°) y el francés Arthur Fils (28°) se transformaron en los primeros semifinalistas tras vencer al español Martín Landaluce y al estadounidense Tommy Paul (22°), respectivamente.