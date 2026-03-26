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Cerúndolo se enfrenta a Zverev en busca de la semifinal del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo se enfrenta a Alexander Zverev para llegar a la semifinal del Masters 1000 de Miami. Este es el segundo Masters 1000 de la temporada.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (18°) se medirá este jueves ante el alemán Alexander Zverev (3°) con el objetivo de avanzar a las semifinales del Masters 1000 de Miami.

El partido, que cerrará la jornada, está previsto para las 20 (hora de Argentina) y se disputará en la cancha central del complejo.

Será el séptimo duelo entre ambos, con un historial equilibrado de 3-3. El argentino ganó los primeros tres enfrentamientos, mientras que el alemán se quedó con los últimos tres.

Su mejor desempeño en este torneo fue en 2022, cuando llegó a semifinales y fue eliminado por el noruego Casper Ruud.

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Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

Francisco Cerúndolo cayó en los octavos de final del Australian Open ante Alexander Zverev.

En el primer turno del día, desde las 14, el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe (19°).

Por su parte, este miércoles, el checo Jiri Lehecka (21°) y el francés Arthur Fils (28°) se transformaron en los primeros semifinalistas tras vencer al español Martín Landaluce y al estadounidense Tommy Paul (22°), respectivamente.

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