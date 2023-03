Vélez se ubica décimo sexto en la tabla con 9 puntos, producto de dos victorias, tres empates y dos caídas. Ricardo Gareca irá por su primer triunfo en su vuelta al Fortín luego de lo que fue su debut con empate 1-1 ante Platense, en la jornada anterior.

El DT no podrá contar con el volante Juan Méndez, quien en el entrenamiento del viernes sufrió una lesión en su tobillo, y se sumó a las bajas de Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres en ese sector del campo. Sí podrá tener finalmente al juvenil Gianluca Prestianni, ya que por pedido del Tigre no fue cedido a la Selección Sub 17 para el torneo Sudamericano de la categoría.

Gareca haría tres cambios para recibir al Ferroviario: los ingresos de Diego Godín, Francisco Ortega y Elías Cabrera en lugar de Lautaro Giannetti, Valentín Gómez y Abiel Osorio, respectivamente.

Central Córdoba está vigésimo segundo con 8 puntos, gracias a dos partidos ganados, dos igualados y tres perdidos, y necesita seguir sumando puntos para engrosar los promedios y escalar posiciones en la tabla anual, pensando en mantener la categoría.

El Ferroviario lleva tres encuentros sin conocer la derrota, y Leonardo Carol Madelón podría repetir la formación que en la última fecha le ganó 2-0 a Tigre.

Vale destacar que el partido entre Vélez y Central Córdoba estaba programado para el lunes, pero finalmente se postergó 24 horas ya que el sábado hubo un recital de La Konga en el José Amalfitani, por lo que el campo de juego no iba a estar en condiciones.

Posibles formaciones

Vélez: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Diego Godín, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Christian Ordóñez, José Florentin, Elías Cabrera; Julián Fernández, Lucas Pratto y Walter Bou. DT: Ricardo Gareca.

Central Córdoba: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto; Mauro Pittón, Leandro Maciel; Ciro Rius, Brian Farioli, Lucas Besozzi; y Facundo Castelli. DT: Leonardo Madelón.