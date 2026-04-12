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Video: el golazo de Nico Paz para Como a Inter con asistencia de su arquero

El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo con el Neroazzurro. ¡Es el segundo goleador del campeonato siendo volante!

Nico Paz marcó un golazo para Como frente a Inter y es el segundo goleador de la Serie A siendo volante. El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo de local con el Neroazzurro, que camina derecho hacía el título local.

Tras un tanto de Álex Arce a los 36 minutos para el local, el mediocampista argentino puso el 2 a 0 parcial para su equipo a los 45' con una exquisita definición abriendo el pie después de un saque largo del arquero Jean Butez, que encontró mal parada a la defensa rival.

El argentino atacó el espacio por la derecha, controló con categoría y, ya dentro del área, amagó con asistir a un compañero. Un gesto que descolocó tanto al defensor como al arquero Yann Sommer que no se esperaron su tiro esquinado al segundo palo para la locura del local.

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Como sorprendía al puntero del campeonato, pero el visitante reaccionó para ponerse 4 a 2 gracias a dobletes de Marcus Thuram y Denzel Dumfries. Sobre el final, Lucas Da Cunha descontó de penal para el triunfo 4 a 3 del Neroazzurro y caída del sorprendente Como que le dio pelea.

Con este resultado, Inter se afirma en el liderazgo del campeonato italiano con 75 puntos, sacándole nueve a Napoli y doce al Milan con solamente seis jornadas por jugarse. Lautaro Martínez es el goleador de la Serie A con 16 goles y ¡lo sigue Nico Paz con 11 gritos! Como está quinto 58 unidades, en zona de clasificación a competencias europeas.

El resumen del partidazo entre Como e Inter

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