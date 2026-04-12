Video: el golazo de Nico Paz para Como a Inter con asistencia de su arquero

El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo con el Neroazzurro. ¡Es el segundo goleador del campeonato siendo volante!

Nico Paz marcó un golazo para Como frente a Inter y es el segundo goleador de la Serie A siendo volante. El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo de local con el Neroazzurro, que camina derecho hacía el título local.