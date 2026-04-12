Video: el golazo de Nico Paz para Como a Inter con asistencia de su arquero

El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo con el Neroazzurro. ¡Es el segundo goleador del campeonato siendo volante!
Nico Paz marcó un golazo para Como frente a Inter y es el segundo goleador de la Serie A siendo volante. El joven futbolista de la Selección Argentina anotó con una gran definición en la ajustada derrota por 4 a 3 de su equipo de local con el Neroazzurro, que camina derecho hacía el título local.
Tras un tanto de Álex Arce a los 36 minutos para el local, el mediocampista argentino puso el 2 a 0 parcial para su equipo a los 45' con una exquisita definición abriendo el pie después de un saque largo del arquero Jean Butez, que encontró mal parada a la defensa rival.
El argentino atacó el espacio por la derecha, controló con categoría y, ya dentro del área, amagó con asistir a un compañero. Un gesto que descolocó tanto al defensor como al arquero Yann Sommer que no se esperaron su tiro esquinado al segundo palo para la locura del local.
Como sorprendía al puntero del campeonato, pero el visitante reaccionó para ponerse 4 a 2 gracias a dobletes de Marcus Thuram y Denzel Dumfries. Sobre el final, Lucas Da Cunha descontó de penal para el triunfo 4 a 3 del Neroazzurro y caída del sorprendente Como que le dio pelea.
Con este resultado, Inter se afirma en el liderazgo del campeonato italiano con 75 puntos, sacándole nueve a Napoli y doce al Milan con solamente seis jornadas por jugarse. Lautaro Martínez es el goleador de la Serie A con 16 goles y ¡lo sigue Nico Paz con 11 gritos! Como está quinto 58 unidades, en zona de clasificación a competencias europeas.
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