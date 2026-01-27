Vélez reaccionó a tiempo y venció 2 a 1 a Talleres en el Amalfitani

Durante el primer tiempo, el desarrollo fue parejo, con algunas aproximaciones para ambos lados. Vélez tuvo una chance clara a los 15 minutos con un remate alto de Braian Romero, pero fue Talleres el que golpeó primero: a los 26’, tras un córner ejecutado por Giovanni Baroni, Schott anticipó en el primer palo y conectó un cabezazo potente al ángulo. El equipo de Carlos Tévez se mostró ordenado y sostuvo la ventaja hasta el entretiempo.

Sin embargo, Vélez creció en el complemento: a los 7 minutos, Manuel Lanzini ejecutó un tiro libre desde la derecha y el arquero Guido Herrera no logró contener la pelota, que se le escapó por el primer palo. Con el impulso del gol, el local empezó a dominar e inclinar la cancha, mientras Talleres buscó responder con ataques directos y exigió en varias oportunidades a Álvaro Montero, que sostuvo el resultado con intervenciones clave.

El desenlace llegó a los 34 minutos del complemento, cuando Joaquín García, quién había ingresado apenas un minuto antes, marcó el 2-1 con un potente remate alto desde la derecha en la primera pelota que tocó, coronando su regreso tras una larga lesión. En tiempo agregado, Talleres reclamó un penal por una supuesta mano de Gabriel Báez, el árbitro Falcón Pérez lo cobró, pero revisó la jugada en el VAR y anuló su decisión inicial.

Con este resultado, Vélez suma su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura, tras el 1-0 conseguido en la fecha inicial ante Instituto, y se mantiene con puntaje ideal en el arranque del certamen. Talleres, en tanto, no pudo repetir lo hecho en el debut, cuando había superado 2-1 a Newell’s en Córdoba. En la próxima jornada, el equipo de Guillermo Barros Schelotto visitará a Independiente el sábado a las 19.45, mientras que el conjunto dirigido por Carlos Tevez recibirá a Platense ese mismo día desde las 22.00.

El resumen del triunfo de Vélez ante Talleres