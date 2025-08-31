Miguel Ángel Russo, tras el triunfo de Boca a Aldosivi: "Nos vamos haciendo fuertes"

El entrenador del Xeneize destacó el buen momento de su equipo después de que venció 2 a 0 al Tiburón en Mar del Plata y llegó a tres victorias consecutivas.
Boca venció 2 a 0 a Aldosivi en Mar del Plata por la séptima fecha del Torneo Clausura, se acercó a la punta de la Zona A del mismo, llegó a tres triunfos consecutivos y también se metió en la tabla anual en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras el partido, Miguel Ángel Russo aseguró sobre el presente de su equipo: "Nos vamos haciendo fuertes".
El experimentado entrenador, quien fue tendencia en redes sociales por un video en donde se lo ve dormido durante unos segundos en el encuentro, expresó en conferencia de prensa: "El hecho de no perder te fortifica, te eleva y eso es bueno porque competimos entre todos, que es lo que quiero como entrenador".
Más allá de que el equipo titular parece definido (sacando un cambio obligado -Costa por el lesionado Pellegrino para enfrentar a Aldosivi- en los tres triunfos consecutivos fue el mismo 11) el DT dijo: "Acá compiten todos. En algún momento consideré que (Malcom) Braida debería haber entrado y no encontré el lugar, el momento y la forma, esto es una competencia pura".
"Venimos trabajando todos juntos, el tiempo ayuda y seguimos en esta postura de trabajo para buscar lo mejor siempre. Están parejos, cuesta elegir el equipo. Tengo un plantel muy competitivo", agregó el flamante entrenador, quien señaló: "Esta es la idea y la forma en la cual buscamos trabajar siempre".
Además, con respecto al cambio en el rendimiento del equipo que se vio en los últimos encuentros, remarcó: "Yo participo de algunas charlas y esto es normal y lógico, es entre todos. Elegí once, después los cambios cuestan también, no es tan fácil, buscaremos lo mejor y seguiremos creciendo, que es lo que corresponde".
Por último, Russo no quiso dar precisiones sobre la lesión del arquero Agustín Marchesín, quien salió cerca del final y marcó que tendrán 21 días de descanso (el próximo fin de semana no habrá fútbol por la fecha FIFA). Boca volverá a jugar el domingo 14 de septiembre, desde las 17.30, en el Gigante de Arroyito.
