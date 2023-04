Zielinski puso la firma en Independiente: "Mi preocupación es generar calma"

El Ruso tuvo una mañana movidita: a primera hora se calzó el buzo de trabajo y con su cuerpo técnico dirigió la primera práctica pensando en Racing. Ni bien terminó, se reunió con los directivos para poner el gancho a su nuevo vínculo y habló con los medios presentes en el predio en una rueda de prensa. Cabe aclarar que no hubo conferencia oficial).

"Me parece que Independiente tiene un buen plantel, lo podemos mejorar. Hay mucho ámbito para una mejoría. Espero incorporarme y conocer el club. Por ahí no está a la altura de Boca o River, pero podemos pelear una copa internacional", deslizó el ex director técnico de Atlético Tucumán, Belgrano y Estudiantes, entre otros.

A su vez, remarcó que tratará de "jugar de local y visitante de la misma forma. Mis equipos fueron protagonistas siempre. Me adapto a los jugadores que hay. A veces se presiona alto, a veces no, a veces hay que defender más que en otras ocasiones".

No pensó en los futuros refuerzos e hizo foco en el clásico del domingo: "Ahora pensamos en lo que viene, en Racing. El mercado de pases lo veremos a mitad de año, se irán acomodando las cosas de a poco", aseguró.

Y luego destacó: "Mi preocupación es generar calma, volver a la normalidad y ganar para trabajar más tranquilo".

"No tiene sentido ir con una idea si no tenemos los intérpretes para eso. En el mundo esa discusión ya pasó, pero en Argentina todavía sucede. Los equipos de fútbol se trabajan en conjunto. Hay que ser sólidos y todo depende de los intérpretes. Veré y hablaré con los jugadores para llegar al mejor sistema posible", cerró.

Ricardo Zielinski tendrá la ardua tarea de levantar a Independiente, que de once partidos solo ganó uno solo (el primero del torneo) y todavía no conoce la victoria en el Libertadores de América.