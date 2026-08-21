Aeroparque cerrará tres días por obras de mantenimiento

En paralelo, se trabajó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para garantizar la capacidad de atención en Ezeiza, tanto en mostradores como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

En números, Ezeiza opera en un período similar alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante la intervención, recibirá unos 940 movimientos, lo que implica un incremento cercano al 80% respecto de su operación habitual.

Aeroparque, por su parte, realizará aproximadamente 180 movimientos en las horas previas al cierre —el 25, entre las 0 y las 9— y en el momento de reapertura —el 27, a partir de las 16—, cuando se retome progresivamente la actividad.

El mantenimiento preventivo de la pista se inscribe en un plan estratégico de obras que supera los US$ 85 millones y que apunta a modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia del pasajero.

La primera etapa del proyecto incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, lo que otorgó mayor capacidad operativa para aeronaves, la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de checkin, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales para un mayor confort en el ingreso a la terminal.

La segunda etapa profundiza en la ampliación de las zonas de preembarque nacional y en la incorporación de tecnología orientada a reducir tiempos de espera. Se proyecta una disminución de hasta un 26% en el tiempo de checkin y de un 33% en el PIR, gracias a sistemas más flexibles y automatizados, que permitirán gestiones más rápidas y eficientes para los distintos perfiles de pasajeros. A esto se suma la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.

Entre las novedades se destaca la llegada de Bis Café, que desembarca en Aeroparque de la mano de Gonzalo Aramburu, único argentino con dos estrellas Michelin, y la apertura de un nuevo Outback Steakhouse en la zona de preembarque nacional.

Estas incorporaciones apuntan a posicionar al aeropuerto como un espacio de servicios de alto estándar, alineado con la tendencia internacional de convertir las terminales en centros de experiencia para el pasajero, más allá del mero tránsito.

El proyecto también contempla ampliar fuertemente los servicios del espacio “Amo Viajar”, incorporando áreas reservadas y equipos de asistencia especializada para personas con necesidades específicas, como adultos mayores, mujeres en período de lactancia y pasajeros con requerimientos médicos particulares. La idea es consolidar un modelo de atención inclusivo, que garantice acompañamiento personalizado y reduzca barreras para quienes necesitan apoyo adicional durante su paso por el aeropuerto.

El programa integral de obras fue diseñado en coordinación con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), con el objetivo de optimizar los espacios de la terminal y adaptar los servicios al perfil de usuarios que utilizan diariamente Aeroparque, desde viajeros frecuentes de negocios hasta familias y turistas.

En los últimos años, el aeropuerto porteño se consolidó como principal nodo de cabotaje del país, con cifras récord de pasajeros y una alta densidad de operaciones, lo que hace imprescindible anticipar tareas de mantenimiento y modernización para sostener la seguridad y la calidad del servicio.

Con el cierre programado y el traslado temporal de la operación a Ezeiza, las autoridades buscan minimizar el impacto en los usuarios y, al mismo tiempo, avanzar en un calendario de obras críticas que permita que Aeroparque continúe funcionando como pieza central del sistema aeroportuario argentino, en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y de mayor exigencia en estándares de infraestructura y atención.