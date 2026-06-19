Alerta en Córdoba por 23 casos de triquinosis

La investigación

Los afectados fueron atendidos en centros de salud públicos y privados, donde permanecen bajo seguimiento médico. Desde la Provincia indicaron que todos evolucionan favorablemente y que entre los pacientes hay cuatro menores de 15 años.

La investigación está encabezada por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud, junto con personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria y las áreas de salud y bromatología de los municipios involucrados.

Qué es la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o jabalí cruda o insuficientemente cocida que contiene larvas de Trichinella spiralis. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor muscular intenso, hinchazón alrededor de los ojos, diarrea, náuseas y vómitos.

Ante la aparición de signos compatibles, las autoridades recomendaron realizar una consulta médica inmediata para obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado.

Desde el Ministerio de Salud provincial reiteraron la importancia de extremar los cuidados al momento de consumir productos derivados de carne. En ese sentido, advirtieron sobre los riesgos de comprar o ingerir alimentos de procedencia desconocida, especialmente chacinados caseros o productos elaborados sin controles sanitarios.

Además, remarcaron que la salazón, el ahumado u otros procesos caseros no garantizan la eliminación del parásito, por lo que insistieron en adquirir carne y derivados únicamente en establecimientos habilitados que cuenten con inspección bromatológica.

También alertaron sobre el consumo de choripanes u otros alimentos vendidos en puestos no autorizados, donde no puede asegurarse la trazabilidad ni las condiciones de elaboración.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de todos los contagios, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y buscan evitar la aparición de nuevos casos en la provincia.