Alerta en Córdoba por 23 casos de triquinosis

El Ministerio de Salud provincial informó que dos focos se registraron en la ciudad de Córdoba y otro en Malvinas Argentinas. Nueve contagios están relacionados con la ingesta de carne de jabalí.
El Ministerio de Salud de Córdoba confirmó la detección de 23 casos de triquinosis en la provincia, distribuidos en tres brotes epidemiológicos que son investigados por las autoridades sanitarias. Dos de los focos fueron identificados en la ciudad de Córdoba y el restante en la localidad de Malvinas Argentinas.
De acuerdo con la información oficial difundida por la cartera sanitaria, 12 de los casos corresponden a los brotes registrados en la capital provincial. Dentro de ese grupo, nueve personas se contagiaron luego del consumo de carne de jabalí, cuya contaminación con el parásito Trichinella spiralis fue confirmada mediante estudios realizados por el Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor).
Los tres casos restantes corresponden a integrantes de un mismo grupo familiar. En ese episodio, las autoridades continúan trabajando para determinar cuál fue el alimento que originó la infección.
El tercer brote fue detectado en Malvinas Argentinas, donde se notificaron 11 personas afectadas. Según detalló el Ministerio de Salud, los pacientes tienen vínculos familiares o de amistad y señalaron haber consumido alimentos adquiridos tanto en esa localidad como en otra provincia, por lo que continúa la investigación para establecer el origen exacto.
Los afectados fueron atendidos en centros de salud públicos y privados, donde permanecen bajo seguimiento médico. Desde la Provincia indicaron que todos evolucionan favorablemente y que entre los pacientes hay cuatro menores de 15 años.
La investigación está encabezada por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud, junto con personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Bioagroindustria y las áreas de salud y bromatología de los municipios involucrados.
La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o jabalí cruda o insuficientemente cocida que contiene larvas de Trichinella spiralis. Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor muscular intenso, hinchazón alrededor de los ojos, diarrea, náuseas y vómitos.
Ante la aparición de signos compatibles, las autoridades recomendaron realizar una consulta médica inmediata para obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento adecuado.
Desde el Ministerio de Salud provincial reiteraron la importancia de extremar los cuidados al momento de consumir productos derivados de carne. En ese sentido, advirtieron sobre los riesgos de comprar o ingerir alimentos de procedencia desconocida, especialmente chacinados caseros o productos elaborados sin controles sanitarios.
Además, remarcaron que la salazón, el ahumado u otros procesos caseros no garantizan la eliminación del parásito, por lo que insistieron en adquirir carne y derivados únicamente en establecimientos habilitados que cuenten con inspección bromatológica.
También alertaron sobre el consumo de choripanes u otros alimentos vendidos en puestos no autorizados, donde no puede asegurarse la trazabilidad ni las condiciones de elaboración.
Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen de todos los contagios, las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica y buscan evitar la aparición de nuevos casos en la provincia.
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