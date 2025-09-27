Botadura en Mar del Plata: el "Nuevo María Elena" amplía la flota pesquera de Chubut

La ceremonia congregó a empresarios, trabajadores, autoridades y referentes del sector, que acompañaron el tradicional momento en que la embarcación tocó el agua por primera vez.

El buque pertenece a la firma armadora Aquellos Tres S.A., presidida por Gustavo González, actual titular de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CaFACH). Se trata de la tercera embarcación construida por el astillero para la empresa: antes fueron entregados el “Siempre María Elena” en 2020 y el “Carlos Luis” en 2022.

“Es un barco moderno con prestaciones del primer mundo”, definió el presidente del astillero, Domingo Contessi, quien además destacó que la botadura constituye la N°154 en la historia de la firma familiar y la cuarta en lo que va del año. El empresario, sin embargo, no eludió un análisis crítico sobre la situación actual de la industria naval. “No alcanza con abrir la economía o fijar un determinado tipo de cambio para que un país sea competitivo. Se requieren mejoras impositivas, modificación de normas y, principalmente, un cambio de actitud de cada miembro de la sociedad. Hoy existe una intención del Gobierno de avanzar en desburocratización y desregulación, pero esas medidas casi no le han llegado ni a la pesca ni a la industria naval”, advirtió.

El “Nuevo María Elena” fue concebido con los más altos estándares de seguridad, eficiencia y confort. Tiene una eslora de arqueo de 20,95 metros, manga moldeada de 7,50 metros y puntal de 3,30 metros. Está equipado con un motor principal Yanmar capaz de alcanzar una velocidad máxima de 10 nudos y responde al prototipo AC-GG, diseñado especialmente para tareas de arrastre y media agua.

Forma parte de una serie de cinco barcos gemelos encargados por la empresa, con innovaciones como proa invertida, casillaje de aluminio, bow thruster, cintas de elaboración en acero inoxidable y un completo sistema hidráulico de cubierta. Además, cuenta con guinches individuales, rulers de red, guinches de copo y fondeo, y un sistema de navegación y monitoreo remoto de última generación.

En materia de habitabilidad, el buque incorpora alojamientos confortables con materiales ignífugos, lo que constituye un diferencial en seguridad para la tripulación. Durante el acto, la madrina de la embarcación, Alicia González Lemmi, cumplió con el tradicional ritual de bautismo.

La botadura del “Nuevo María Elena” no solo amplía la flota de Rawson, una de las más importantes del litoral atlántico, sino que también reafirma la vigencia del astillero marplatense como motor de la industria naval argentina. Cada lanzamiento implica trabajo para centenares de operarios y proveedores locales, en un sector que reclama mejores condiciones para competir en el mercado internacional.