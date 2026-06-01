Chile: un perro antidrogas se abalanzó sobre un vicealmirante en plena ceremonia naval

El episodio ocurrió durante la clausura de un curso de formación de canes detectores de drogas en Valparaíso. El oficial no sufrió heridas y la Armada descartó cualquier vínculo con estupefacientes.
Lo que debía ser una ceremonia de reconocimiento para nuevos equipos especializados en detección de drogas terminó convirtiéndose en un episodio inesperado que rápidamente ganó repercusión en redes sociales. Durante la clausura del Segundo Curso de Formación de Binomios Caninos de la Armada de Chile, un perro antidrogas se lanzó sobre el bolsillo del pantalón de un vicealmirante que participaba del acto y se aferró a su uniforme ante la mirada de autoridades y asistentes.
La situación, que ocurrió a comienzos mayo pero trascendió hoy, ocurrió en la región de Valparaíso, cuando efectivos de la Policía Marítima, el equivalente a la Prefectura, y los canes recientemente entrenados se encontraban sobre el escenario para recibir un reconocimiento. En ese momento, el perro se abalanzó contra el oficial y mordió el bolsillo de su uniforme.
La Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) identificó al funcionario involucrado como el vicealmirante Arturo Oxley. Tras la difusión del video, la institución aclaró que el comportamiento del perro no estuvo relacionado con la presencia de drogas.
Según indicó en un comunicado, la reacción obedeció a factores vinculados con "su edad, temperamento y nivel de activación". Además, confirmó que el vicealmirante no sufrió lesiones y que el incidente solo provocó algunas rasgaduras en la vestimenta.
La capacitación había sido desarrollada durante más de un mes por personal de Aduanas y permitió formar a cinco funcionarios de la Policía Marítima y a cuatro perros de raza Belga Malinois para detectar sustancias como marihuana y cocaína.
Antes del incidente, Oxley había destacado la incorporación de nuevas capacidades para enfrentar el crimen organizado transnacional. "Hoy es para nosotros un día de fiesta porque estamos incorporando nuevas capacidades de binomios caninos a la Institución", expresó durante la ceremonia.
Mientras tanto, la Armada informó que el perro permanece en buenas condiciones, bajo supervisión y atravesando un proceso de reentrenamiento. El episodio, lejos de pasar inadvertido, acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.
comentar