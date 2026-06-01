Chile: un perro antidrogas se abalanzó sobre un vicealmirante en plena ceremonia naval

Según indicó en un comunicado, la reacción obedeció a factores vinculados con "su edad, temperamento y nivel de activación". Además, confirmó que el vicealmirante no sufrió lesiones y que el incidente solo provocó algunas rasgaduras en la vestimenta.

u3gN4o_am_1256x620__1 El vicealmirante Arturo Oxley no sufrió heridas y solo se registraron daños en su uniforme.

La capacitación había sido desarrollada durante más de un mes por personal de Aduanas y permitió formar a cinco funcionarios de la Policía Marítima y a cuatro perros de raza Belga Malinois para detectar sustancias como marihuana y cocaína.

Antes del incidente, Oxley había destacado la incorporación de nuevas capacidades para enfrentar el crimen organizado transnacional. "Hoy es para nosotros un día de fiesta porque estamos incorporando nuevas capacidades de binomios caninos a la Institución", expresó durante la ceremonia.

Mientras tanto, la Armada informó que el perro permanece en buenas condiciones, bajo supervisión y atravesando un proceso de reentrenamiento. El episodio, lejos de pasar inadvertido, acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas digitales.