Pablo Quirno ratificó el apoyo a EEUU e Israel y rechazó la neutralidad ante Irán

El canciller defendió el alineamiento del Gobierno en Medio Oriente, minimizó riesgos de atentados y apuntó contra Irán.
El canciller Pablo Quirno ratificó la postura internacional del gobierno de Javier Milei frente al conflicto en Medio Oriente y aseguró que “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo internacional”. En ese marco, respaldó de forma explícita el alineamiento con Estados Unidos e Israel en su enfrentamiento con Irán, al que calificó como “un régimen terrorista de hace 47 años que ha atacado argentinos en dos oportunidades”.
El funcionario defendió la decisión política del Gobierno y descartó que implique un mayor riesgo para el país. “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel”, afirmó, y agregó: “Argentina tuvo dos atentados sin estar en un alineamiento de acá o de allá”. En esa línea, sostuvo que la política exterior actual responde a la defensa de “valores occidentales, el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad privada”, y subrayó que “lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”.
Quirno también se refirió al escenario militar y advirtió sobre la capacidad ofensiva iraní. “La semana pasada tiraron un misil a la isla Diego García que implica que Irán podría tener la capacidad de tirar misiles que lleguen a Europa. Uno no puede permanecer indiferente a eso”, señaló. Además, dejó abierta la posibilidad de profundizar el apoyo a sus aliados: “¿Cómo se manifiesta ese apoyo? Será cuestión de las conversaciones que tenemos con nuestros aliados”, explicó, aunque aclaró que el sistema de defensa argentino fue “diezmado” en las últimas décadas.
En otro tramo de la entrevista, el canciller defendió la estrategia del Gobierno en el litigio por YPF y destacó el respaldo de Estados Unidos en ese proceso. “Lo que logramos es poder alertar con la credibilidad que teníamos: ‘señores, esto es lo que está pasando’”, afirmó, al tiempo que remarcó que el apoyo internacional responde a que Argentina “ha hecho los deberes” en materia económica y de apertura.
Por último, apuntó contra Axel Kicillof por la expropiación de la petrolera en 2012. “No hay que agradecerle absolutamente nada”, sostuvo, y consideró que aquella decisión implicó “violar un derecho de propiedad”. Según Quirno, ese tipo de políticas “ahuyenta la inversión” y afecta la credibilidad del país en los mercados internacionales.
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