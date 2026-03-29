Pablo Quirno ratificó el apoyo a EEUU e Israel y rechazó la neutralidad ante Irán

El funcionario defendió la decisión política del Gobierno y descartó que implique un mayor riesgo para el país. “Argentina apoya lo que está haciendo Estados Unidos e Israel”, afirmó, y agregó: “Argentina tuvo dos atentados sin estar en un alineamiento de acá o de allá”. En esa línea, sostuvo que la política exterior actual responde a la defensa de “valores occidentales, el derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad privada”, y subrayó que “lo importante es impedir que Irán exporte terrorismo al mundo, porque generan incertidumbre global”.