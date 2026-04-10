¿Cuál es el nuevo sistema de pagos en Brasil que desafía a Visa, Mastercard y a EE.UU.?

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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las críticas y defendió el sistema como una herramienta de inclusión financiera y soberanía económica. “El Pix es de Brasil y nadie va a hacernos cambiar el Pix por el servicio que presta a la sociedad brasileña”, afirmó.

Desde el Gobierno brasileño sostienen que el sistema no discrimina a empresas extranjeras y remarcan que otros países también avanzan en modelos de pagos instantáneos.

Analistas advierten que el crecimiento de sistemas como Pix podría reducir el uso del dólar en operaciones cotidianas y modificar el equilibrio financiero internacional.