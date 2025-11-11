Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Liniers: 20 heridos

"A las 15.50 una formación del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once, se descalzó a la altura de Liniers", indicaron las fuentes consultadas por los medios de prensa.

Hay 20 heridos y nueve fueron trasladados. Los heridos sufrieron politraumatismos, motivo por el que requirieron asistencia sanitaria en el lugar y se determinó su traslado a distintos hospitales de la zona, aunque ninguno está grave.

Al menos 9 de ellos, fueron trasladados a distintos nosocomios: cuatro al Santojanni, 2 al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y 1 al Grierson. Las otras 11 personas que sufrieron lesiones fueron atendidos en el lugar.

Embed

El tren de auxilio se encuentra en camino, por lo que hay posibilidad de que se normalizará por la noche. Sin embargo, no está confirmado de manera oficial, por lo que hay que esperar a los operativos.

“El servicio circula limitado entre Castelar y Moreno, sin llegar a la terminal de Once”, confirmaron desde Trenes Argentinos.

Bomberos de la Ciudad, personal del Grupo Especial de Rescate (GER), puesto comando y la unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

También personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, SAME y un puesto comando y una unidad médica de los brigadistas participaban en el operativo.

Embed Descarriló una formación de la Línea Sarmiento en Liniers. pic.twitter.com/KupglqdnrJ — Charlie Gonza (@CharlieGonza07) November 11, 2025

Las autoridades confirmaron que, pese al descarrilamiento, la formación no volcó. Mientras, equipos de emergencia continúan con las tareas en el lugar.

Hernán, un testigo que vive cerca del incidente y presenció la situación desde su departamento en un piso 12, contó a TN cómo fue el momento del accidente: “Estaba trabajando, escuché la barrera y sentí un estruendo muy fuerte, ahí me asomé pensando que era un camión y vi que de la formación del tren hacia Once salía como humo, que debe ser el primer descarrilamiento y vi que intenta frenar”.