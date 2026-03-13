Damnificados por el derrumbe de Parque Patricios realizarán una marcha en reclamo de justicia

Marcha derrumbe Parque Patricios

“Diez días y no hay una palabra oficial... ¿Dónde están los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Algún responsable de la constructora Cosud salió a dar declaraciones?”, cuestionó Charly Méndez, uno de los residentes perjudicados por el derrumbe.

A más de una semana del episodio, los damnificados aseguran que todavía no recibieron respuestas claras sobre las causas del colapso ni sobre el futuro de sus viviendas, por las que continúan pagando créditos hipotecarios. “Tampoco sabemos en cuánto tiempo vamos a volver a nuestros hogares”, señaló el vecino en la publicación.

Mientras tanto, la mayoría de los afectados permanece evacuada de forma provisoria en distintos hoteles del centro de la Ciudad de Buenos Aires, aunque sin precisiones sobre cuánto tiempo podrán seguir alojados allí. Varios señalaron que las condiciones no son las adecuadas y que enfrentaron distintos inconvenientes que complican su situación cotidiana.

El derrumbe tuvo lugar el pasado 3 de marzo, cuando la losa del patio interno del sector 2 del complejo cedió, generando importantes daños estructurales y la destrucción de más de 60 autos que estaban estacionados en el subsuelo.

derrumbe pp Se cumple una semana del derrumbe en Parque Patricios.

Durante los últimos días, algunos vecinos pudieron regresar brevemente a sus departamentos para retirar pertenencias indispensables. El operativo se realizó bajo un despliegue inédito y estrictas medidas de seguridad.

Desde el lunes por la mañana, los residentes incluidos en un listado habilitado ingresaron de manera individual a sus viviendas para retirar objetos de valor, luego de que la Justicia autorizara un acceso controlado tanto para propietarios como para inquilinos. Con valijas y bolsas, los vecinos fueron escoltados por bomberos hasta la puerta de sus departamentos, donde solo pudieron permanecer durante 15 minutos. Para garantizar la seguridad del procedimiento, se permitió el ingreso de una sola persona por cada unidad.

Sin embargo, la preocupación y la incertidumbre de los vecinos más afectados crecen con el paso de los días ante la falta de soluciones y de respuestas concretas sobre el destino de sus viviendas y el lugar donde deberán vivir.