El 66% de la población cree que la soberanía y la defensa de la patria perdieron peso con este Gobierno

La percepción es particularmente alta entre las mujeres, donde alcanza el 59,8%, frente al 47,3% entre los hombres. También aparecen diferencias generacionales: el 59% de los mayores de 60 años considera que la soberanía está más presente, mientras que entre los jóvenes de 16 a 30 años el porcentaje baja al 48,7%.

La encuesta también preguntó por la “defensa de la patria”. En este caso, el 48,3% afirmó que está más presente que antes, el 28,1% sostuvo que permanece igual y el 20,1% respondió que está menos presente.

Entre los jóvenes, la percepción de una mayor presencia de la defensa de la patria alcanza al 36,6%, exactamente el mismo porcentaje que considera que se mantiene igual. Entre los mayores de 60 años, en cambio, el 52,3% entiende que este valor está más presente.

El contraste con la gestión de Milei

El resultado cambia de manera contundente cuando la consulta deja de referirse a la sociedad y apunta directamente al Gobierno nacional.

El 65,7% considera que la soberanía nacional y la defensa de la patria están menos presentes en las posturas y decisiones oficiales. Solo el 21% sostiene que están más presentes, mientras que el 11,3% cree que permanecen igual y el 2% no sabe o no responde.

El relevamiento expone así una brecha entre la valoración de estos conceptos en la sociedad y la percepción sobre la gestión de Milei. La soberanía aparece como una idea que, para una parte importante de los argentinos, recuperó presencia social, pero esa misma tendencia no es atribuida al Gobierno.

El dato central del estudio queda, de esta manera, en el 65,7% que cuestiona la presencia de la soberanía y la defensa de la patria en las decisiones oficiales, un resultado que refleja una evaluación crítica sobre la orientación del Gobierno en torno a estos valores.