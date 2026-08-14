Tren San Martín: cuatro estaciones estarán cerradas durante el fin de semana largo

Trenes Argentinos anunció una modificación en el servicio por trabajos de mantenimiento y renovación de vías.
Trenes Argentinos informó que el servicio del Tren San Martín tendrá modificaciones durante el próximo fin de semana largo debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en distintos sectores de las vías. Por este motivo, el recorrido estará limitado y los pasajeros deberán tener en cuenta otras alternativas para trasladarse.
De acuerdo con lo comunicado por la empresa estatal, las formaciones circularán únicamente entre Villa del Parque y Pilar/Dr. Cabred, por lo que no prestarán servicio hasta la terminal de Retiro.
En consecuencia, permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal, que no tendrán ascenso ni descenso de pasajeros durante el período de afectación.
La medida se implementará el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, entre las 7.30 y las 16 horas.
Las tareas estarán orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio ferroviario. Los equipos técnicos trabajarán principalmente en los sectores correspondientes a Palermo, Villa Crespo y La Paternal.
Entre las obras previstas se encuentran:
La modificación de la geometría del cambio 4A, ubicado en la zona de La Paternal.
El recambio de durmientes de hormigón por nuevos durmientes de madera.
La liberación y uniformización de las tensiones en las vías de Villa Crespo y Palermo.
Debido a que los trabajos requieren ocupar completamente las dos vías, no será posible mantener la circulación habitual de los trenes en ese sector.
Desde Trenes Argentinos señalaron además que el operativo podría ser suspendido en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan realizar las tareas con normalidad.
Los usuarios podrán consultar posibles modificaciones o actualizaciones del servicio en los canales oficiales de Argentina.gob.ar y en la aplicación de Trenes Argentinos.
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