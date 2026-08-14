Tren San Martín: cuatro estaciones estarán cerradas durante el fin de semana largo

¿Qué trabajos se realizarán en las vías?

Las tareas estarán orientadas a mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento del servicio ferroviario. Los equipos técnicos trabajarán principalmente en los sectores correspondientes a Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

Entre las obras previstas se encuentran:

La modificación de la geometría del cambio 4A, ubicado en la zona de La Paternal.

El recambio de durmientes de hormigón por nuevos durmientes de madera.

La liberación y uniformización de las tensiones en las vías de Villa Crespo y Palermo.

Debido a que los trabajos requieren ocupar completamente las dos vías, no será posible mantener la circulación habitual de los trenes en ese sector.

Desde Trenes Argentinos señalaron además que el operativo podría ser suspendido en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan realizar las tareas con normalidad.

Los usuarios podrán consultar posibles modificaciones o actualizaciones del servicio en los canales oficiales de Argentina.gob.ar y en la aplicación de Trenes Argentinos.