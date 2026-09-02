Paro universitario por 24 horas: los gremios rechazaron la oferta del Gobierno

Chavalier cuestionó además el porcentaje propuesto por el Poder Ejecutivo y afirmó: “Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”. La dirigente agregó que, frente a la falta de acuerdo, “todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”.

La ley de financimineto universitario y un salario digno

Marcharon docentes, no docentes y estudiantes para pedir al presidente Milei que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario.

Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el aumento ofrecido no contempla las disposiciones de esa norma, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la misma Cámara. También señalaron que la Justicia ratificó la obligación de cumplir con la normativa en distintas instancias y que la Corte Suprema ordenó acatar la cautelar vinculada con salarios y becas estudiantiles.

“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, afirmó Cagnacci al finalizar el encuentro. El secretario general de ADUBA sostuvo que el cumplimiento de la ley y del mandato judicial requiere una recomposición salarial cercana al 30% y cuestionó la decisión del Ejecutivo de ofrecer un incremento del 3%.

“El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó el dirigente. Cagnacci también reclamó retomar el diálogo con el Ejecutivo: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”.

El paro será por 24 horas y alcanzará a docentes y nodocentes universitarios. Las universidades no estarán formalmente cerradas, ya que el acatamiento dependerá de cada trabajador, pero los gremios anticiparon que esperan una adhesión elevada por el malestar acumulado. A fines de esta semana, las organizaciones sindicales volverán a reunirse para definir si continúan con el plan de lucha.