Paro universitario por 24 horas: los gremios rechazaron la oferta del Gobierno

Los sindicatos docentes y no-docentes consideraron insuficiente la propuesta oficial de aumento salarial del 3% para septiembre y reclamaron una recomposición por la pérdida acumulada.
El Frente Sindical Universitario convocó a un paro total de actividades para este miércoles luego de rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno en la paritaria de docentes y nodocentes de las universidades nacionales. El Ejecutivo ofreció un aumento del 3% para los salarios de septiembre, que se suma a otro 3% comprometido para octubre, pero los gremios calificaron la propuesta como insuficiente y denunciaron un incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La reunión fue encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y terminó sin acuerdo entre las partes. “La paritaria ha quedado inconclusa. El ofrecimiento formal por parte del Gobierno nacional fue de un 3% de aumento para los salarios docentes universitarios”, sostuvo Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), quien calificó el encuentro como un “monólogo autoritario”.
La propuesta oficial contempló un incremento del 3% sobre los salarios de septiembre y otro 3% ya comprometido en las mesas de negociación de junio para octubre. De esta manera, el Gobierno planteó una mejora acumulada del 6% bimestral para el personal docente de las universidades nacionales. La comitiva gremial estuvo integrada por representantes de FAGDUT, UDA, CONADU, CONADU Histórica y FEDUN, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
Los sindicatos consideraron que el porcentaje ofrecido no alcanza para compensar el deterioro acumulado de los salarios, que estiman entre el 25% y el 35%. Desde CONADU, su secretaria general, Clara Chavalier, sostuvo: “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Chavalier cuestionó además el porcentaje propuesto por el Poder Ejecutivo y afirmó: “Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada”. La dirigente agregó que, frente a la falta de acuerdo, “todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”.
Uno de los principales puntos de conflicto es la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Los gremios sostienen que el aumento ofrecido no contempla las disposiciones de esa norma, aprobada por el Congreso, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por la misma Cámara. También señalaron que la Justicia ratificó la obligación de cumplir con la normativa en distintas instancias y que la Corte Suprema ordenó acatar la cautelar vinculada con salarios y becas estudiantiles.
“Hoy no hubo acuerdo paritario. Una paritaria es un diálogo entre partes, y esto fue un monólogo autoritario”, afirmó Cagnacci al finalizar el encuentro. El secretario general de ADUBA sostuvo que el cumplimiento de la ley y del mandato judicial requiere una recomposición salarial cercana al 30% y cuestionó la decisión del Ejecutivo de ofrecer un incremento del 3%.
“El Poder Judicial instó al Gobierno a cumplir con la ley, y la Corte Suprema le ordenó acatar la cautelar. Sin embargo, ofrecen un 3% de aumento salarial, le dan la espalda a la decisión judicial y deciden seguir sin cumplir la ley”, agregó el dirigente. Cagnacci también reclamó retomar el diálogo con el Ejecutivo: “Tiene que hacerse de manera seria, como lo viene pidiendo la Justicia, pero, por sobre todo, la sociedad argentina y la democracia en nuestro país”.
El paro será por 24 horas y alcanzará a docentes y nodocentes universitarios. Las universidades no estarán formalmente cerradas, ya que el acatamiento dependerá de cada trabajador, pero los gremios anticiparon que esperan una adhesión elevada por el malestar acumulado. A fines de esta semana, las organizaciones sindicales volverán a reunirse para definir si continúan con el plan de lucha.
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