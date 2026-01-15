General |

Ruta 2: dónde están las cámaras de fotomultas a lo largo de la autovía

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires refuerzan los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos de la Ruta 2. Enterate dónde se encuentran, una por una.

Con el inicio de la temporada alta de verano, la Ruta 2 vuelve a ser el recorrido más transitado del país. A lo largo de este trazado se reparten varias cámaras de fotomultas y velocímetros, que vuelven a tomar mucha importancia en esta época.

Hace años que se viene consolidando una red de radares fijos y móviles en distintos puntos del país con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Muchos lo consideran un sistema recaudatorio, por lo que tener el mapa actualizado es muy importante.

fotmultawebp
El mapa de las fotomultas a lo largo de la Ruta 2.

El mapa de las fotomultas a lo largo de la Ruta 2.

En la Ruta 2 hay más de 20 radares fijos, y además se suman los móviles, en fines de semana largos y vacaciones.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires reforzaron los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos del recorrido.

ADEMÁS: Dos hombres volcaron con un UTV en Costa Esmeralda: uno sufrió fractura de cadera

La lista actualizada de radares fijos en la Ruta 2 para este verano es la siguiente:

  • Km 40–48 (Berazategui) Sentido hacia la Costa: límite de 100 km/h Sentido hacia Buenos Aires: límite de 80 km/h
  • Km 50–55 (La Plata) Límite de 80 km/h en ambos sentidos
  • Km 110–116 (Chascomús) Hasta 100 km/h, con reducciones a 80 km/h en sectores urbanos y accesos
  • Km 150–155 (Lezama) Tramos de autopista hasta 120 km/h Dentro del pueblo, límite reducido
  • Km 175–185 (Castelli) Límite de 80 km/h
  • Km 195–205 (Dolores) Límite de 100 km/h
  • Km 196 (Sevigné) Límite de 80 km/h
  • Km 249 (General Guido) Sentido retorno a Buenos Aires, límite de 80 km/h
  • Km 320–330 (General Pirán) Límite de 80 km/h en ambos sentidos
  • Km 335–345 (Coronel Vidal) Límite de 100 km/h
  • Km 390–400 (Camet, ingreso a Mar del Plata) Límite de 80 km/h

Éstas están instaladas en estructuras fijas, generalmente sobre pórticos o columnas laterales, y están debidamente señalizadas con carteles que indican la presencia de control de velocidad.

Además, en temporada alta se suman radares móviles que pueden montarse de manera temporal en distintos puntos, especialmente en zonas donde se registran maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos o exceso de velocidad.

Cuando viajes, tenés que saber que los límites de velocidad cambian según el tramo (al atravesar pueblos y accesos urbanos), las multas se generan de manera automática y llegan al domicilio del titular del vehículo, los controles son más frecuentes y se combinan cámaras fijas con radares móviles y respetar la velocidad no solo evita multas, sino que reduce el riesgo de accidentes en una de las rutas más transitadas del país.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados