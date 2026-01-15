Ruta 2: dónde están las cámaras de fotomultas a lo largo de la autovía

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires refuerzan los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos de la Ruta 2. Enterate dónde se encuentran, una por una.
Con el inicio de la temporada alta de verano, la Ruta 2 vuelve a ser el recorrido más transitado del país. A lo largo de este trazado se reparten varias cámaras de fotomultas y velocímetros, que vuelven a tomar mucha importancia en esta época.
Hace años que se viene consolidando una red de radares fijos y móviles en distintos puntos del país con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Muchos lo consideran un sistema recaudatorio, por lo que tener el mapa actualizado es muy importante.
En la Ruta 2 hay más de 20 radares fijos, y además se suman los móviles, en fines de semana largos y vacaciones.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires reforzaron los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos del recorrido.
Éstas están instaladas en estructuras fijas, generalmente sobre pórticos o columnas laterales, y están debidamente señalizadas con carteles que indican la presencia de control de velocidad.
Además, en temporada alta se suman radares móviles que pueden montarse de manera temporal en distintos puntos, especialmente en zonas donde se registran maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos o exceso de velocidad.
Cuando viajes, tenés que saber que los límites de velocidad cambian según el tramo (al atravesar pueblos y accesos urbanos), las multas se generan de manera automática y llegan al domicilio del titular del vehículo, los controles son más frecuentes y se combinan cámaras fijas con radares móviles y respetar la velocidad no solo evita multas, sino que reduce el riesgo de accidentes en una de las rutas más transitadas del país.
comentar