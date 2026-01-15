Ruta 2: dónde están las cámaras de fotomultas a lo largo de la autovía

Hace años que se viene consolidando una red de radares fijos y móviles en distintos puntos del país con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Muchos lo consideran un sistema recaudatorio, por lo que tener el mapa actualizado es muy importante.

fotmultawebp El mapa de las fotomultas a lo largo de la Ruta 2.

En la Ruta 2 hay más de 20 radares fijos, y además se suman los móviles, en fines de semana largos y vacaciones.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia de Buenos Aires reforzaron los operativos con radares móviles, controles de alcoholemia y patrullas en distintos tramos del recorrido.

La lista actualizada de radares fijos en la Ruta 2 para este verano es la siguiente:

Km 40–48 (Berazategui) Sentido hacia la Costa: límite de 100 km/h Sentido hacia Buenos Aires: límite de 80 km/h

Km 50–55 (La Plata) Límite de 80 km/h en ambos sentidos

Km 110–116 (Chascomús) Hasta 100 km/h, con reducciones a 80 km/h en sectores urbanos y accesos

Km 150–155 (Lezama) Tramos de autopista hasta 120 km/h Dentro del pueblo, límite reducido

Km 175–185 (Castelli) Límite de 80 km/h

Km 195–205 (Dolores) Límite de 100 km/h

Km 196 (Sevigné) Límite de 80 km/h

Km 249 (General Guido) Sentido retorno a Buenos Aires, límite de 80 km/h

Km 320–330 (General Pirán) Límite de 80 km/h en ambos sentidos

Km 335–345 (Coronel Vidal) Límite de 100 km/h

Km 390–400 (Camet, ingreso a Mar del Plata) Límite de 80 km/h

Éstas están instaladas en estructuras fijas, generalmente sobre pórticos o columnas laterales, y están debidamente señalizadas con carteles que indican la presencia de control de velocidad.

Además, en temporada alta se suman radares móviles que pueden montarse de manera temporal en distintos puntos, especialmente en zonas donde se registran maniobras peligrosas, adelantamientos indebidos o exceso de velocidad.

Cuando viajes, tenés que saber que los límites de velocidad cambian según el tramo (al atravesar pueblos y accesos urbanos), las multas se generan de manera automática y llegan al domicilio del titular del vehículo, los controles son más frecuentes y se combinan cámaras fijas con radares móviles y respetar la velocidad no solo evita multas, sino que reduce el riesgo de accidentes en una de las rutas más transitadas del país.