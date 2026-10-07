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El riesgo de suicidios entre adolescentes aumentó 15% en tres años en CABA

Un informe del Ministerio Público Tutelar registró 1.876 notificaciones vinculadas al riesgo suicida entre 2023 y 2025, y tres de cada cuatro correspondieron a mujeres.

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe trianual sobre las internaciones de niñas, niños y adolescentes por "riesgo suicida" durante el período 2023-2025. El relevamiento registró 1.876 notificaciones vinculadas con este problema, 15% más que en el 2022, sobre un total de 3.135 informes de internación recibidos por el Observatorio de Registro de Notificaciones.

El estudio advirtió sobre una tendencia creciente de los casos y señaló que las internaciones se produjeron "a dades cada vez más tempranas". Entre los grupos con mayor incidencia se encuentran las mujeres adolescentes: la mitad tiene entre 13 y 15 años. Del total de notificaciones, el 74,4% correspondió a mujeres, el 21,3% a varones y el 3,4% a personas trans o no binarias.

Seis de cada diez acompañantes durante las internaciones son mujeres, según el relevamiento realizado por el Ministerio Público Tutelar.

Seis de cada diez acompañantes durante las internaciones son mujeres, según el relevamiento realizado por el Ministerio Público Tutelar.

El informe sistematizó 745 casos para analizar los motivos de internación. La ideación suicida irreductible representó el 54,3% de las situaciones, seguida por los intentos de suicidio, con el 36,3%, y las autolesiones con riesgo autolítico, con el 9,4%.

Además, una de cada diez niñas, niños y adolescentes volvió a ser internado dos o más veces. Las 745 internaciones analizadas correspondieron a 639 personas.

Una de cada diez niñas, niños y adolescentes incluidos en el relevamiento volvió a ser internado dos o más veces.

Una de cada diez niñas, niños y adolescentes incluidos en el relevamiento volvió a ser internado dos o más veces.

En cuanto a la distribución territorial, las comunas del sur de la Ciudad concentraron el 54% de los casos relevados, seguidas por las comunas del oeste, con el 23,3%, y las del norte, con el 14,8%. Más del 60% de los niños y adolescentes involucrados fueron asistidos en hospitales públicos y más del 70% de las internaciones correspondieron a mujeres.

Salud Mental Responde y el SAME cuentan con líneas de atención durante las 24 horas para situaciones que requieren orientación, contención o asistencia.

Salud Mental Responde y el SAME cuentan con líneas de atención durante las 24 horas para situaciones que requieren orientación, contención o asistencia.

Durante 2025, el MPT capacitó en derechos a 3.680 estudiantes de escuelas públicas y privadas porteñas. Las actividades buscaron brindar herramientas para reconocer derechos, detectar situaciones de violencia y saber dónde pedir ayuda.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, destacó la importancia de “fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana, acompañamiento y protección” y sostuvo que “la escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”.

El informe también plantea la necesidad de fortalecer las redes familiares, educativas, comunitarias y sanitarias y mejorar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad.

El MPT señaló que factores como el bullying, el aislamiento social, los conflictos familiares y las dificultades socioeconómicas pueden incidir en situaciones de riesgo.

El MPT señaló que factores como el bullying, el aislamiento social, los conflictos familiares y las dificultades socioeconómicas pueden incidir en situaciones de riesgo.

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Ante una situación de riesgo o necesidad de orientación, el informe indica que Salud Mental Responde del Gobierno porteño atiende las 24 horas en los números 4863-8888 y 4861-5586. También se encuentra disponible el 107 del SAME para urgencias y el 135 de la Línea de Asistencia al Suicida en CABA y Gran Buenos Aires.

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