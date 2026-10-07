El riesgo de suicidios entre adolescentes aumentó 15% en tres años en CABA

Una de cada diez niñas, niños y adolescentes incluidos en el relevamiento volvió a ser internado dos o más veces.

En cuanto a la distribución territorial, las comunas del sur de la Ciudad concentraron el 54% de los casos relevados, seguidas por las comunas del oeste, con el 23,3%, y las del norte, con el 14,8%. Más del 60% de los niños y adolescentes involucrados fueron asistidos en hospitales públicos y más del 70% de las internaciones correspondieron a mujeres.

Salud Mental Responde y el SAME cuentan con líneas de atención durante las 24 horas para situaciones que requieren orientación, contención o asistencia.

Durante 2025, el MPT capacitó en derechos a 3.680 estudiantes de escuelas públicas y privadas porteñas. Las actividades buscaron brindar herramientas para reconocer derechos, detectar situaciones de violencia y saber dónde pedir ayuda.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, destacó la importancia de “fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana, acompañamiento y protección” y sostuvo que “la escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”.

El informe también plantea la necesidad de fortalecer las redes familiares, educativas, comunitarias y sanitarias y mejorar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad.

El MPT señaló que factores como el bullying, el aislamiento social, los conflictos familiares y las dificultades socioeconómicas pueden incidir en situaciones de riesgo.

Ante una situación de riesgo o necesidad de orientación, el informe indica que Salud Mental Responde del Gobierno porteño atiende las 24 horas en los números 4863-8888 y 4861-5586. También se encuentra disponible el 107 del SAME para urgencias y el 135 de la Línea de Asistencia al Suicida en CABA y Gran Buenos Aires.