Explota el motor de un avión en pleno despegue en San Pablo

Un vuelo de Delta con 383 personas debió regresar al aeropuerto de San Pablo tras una falla en un motor. No hubo heridos y el momento quedó registrado por pasajeros.
Un avión de la aerolínea Delta, un Airbus A330 que transportaba a 383 personas entre pasajeros y tripulación. con destino a Atlanta, protagonizó un episodio de alta tensión cuando uno de sus motores explotó segundos después de despegar del Aeropuerto Internacional de San Pablo, Brasil.
El incidente obligó a los pilotos a interrumpir el vuelo y regresar de inmediato a la pista pero, a pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron heridos.
La escena fue registrada por varios pasajeros y rápidamente se difundió en redes sociales. En los videos se observan llamas y chispas saliendo del ala izquierda del avión, mientras se escuchan gritos de preocupación dentro de la cabina.
Uno de los audios difundidos capta el momento en que desde la torre de control alertan a la tripulación: “Delta 104, tiene fuego en su ala”.
Tras detectar la falla, los pilotos activaron los protocolos de emergencia y lograron estabilizar la aeronave. Minutos después, el avión aterrizó nuevamente en el aeropuerto, donde fue recibido por equipos de emergencia y bomberos. Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada y trasladados en autobuses hacia la terminal.
La aerolínea informó que el problema se originó por una falla mecánica en el motor izquierdo y aseguró que la seguridad de los pasajeros es su “prioridad”. También ofreció disculpas por las demoras ocasionadas.
comentar