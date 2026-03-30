Explota el motor de un avión en pleno despegue en San Pablo

69ca722059bf5b4b4015125c Pasajeros grabaron el momento del incidente desde el interior del avión.

Respuesta de la tripulación

Tras detectar la falla, los pilotos activaron los protocolos de emergencia y lograron estabilizar la aeronave. Minutos después, el avión aterrizó nuevamente en el aeropuerto, donde fue recibido por equipos de emergencia y bomberos. Los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada y trasladados en autobuses hacia la terminal.

La aerolínea informó que el problema se originó por una falla mecánica en el motor izquierdo y aseguró que la seguridad de los pasajeros es su “prioridad”. También ofreció disculpas por las demoras ocasionadas.