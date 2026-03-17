Habló la influencer de La Plata tras el grave choque en un UTV en Pinamar

En su mensaje, la influencer contó que debieron practicarle una traqueotomía, lo que explica las dificultades actuales en su voz. “La tengo medio chingada”, dijo con humor, y agregó: “Fuera de todo chiste, quería agradecerles a todas las cadenas de oraciones y la cantidad de velitas que prendieron”.

Habló la influencer de La Plata que había sufrido un grave accid

Con el mismo tono, bromeó sobre su reaparición en redes: “Las envidiosas dirán que me maquillé para hacer esta historia... y es verdad, pero acá estamos, más vivas que nunca”.

Al referirse al momento del hecho, explicó: “Había mucho viento, se me cortó un médano y me caí. Empecé a tener complicaciones graves, pero estoy viva y en Buenos Aires”.

Si bien su evolución es favorable y podría recibir el alta en breve, la joven remarcó que deberá afrontar un proceso de rehabilitación prolongado, enfocado en la recuperación motriz y respiratoria tras las severas lesiones sufridas.

El caso generó fuerte repercusión en redes sociales, donde seguidores y allegados impulsaron cadenas de oración durante su internación. Ahora, con una mejoría sostenida, comienza una nueva etapa centrada en la rehabilitación y el regreso paulatino a su vida cotidiana.