Habló la influencer de La Plata tras el grave choque en un UTV en Pinamar

Florencia Rastelli Mella, de La Plata, sigue internada, detalló sus secuelas y aseguró que deberá atravesar una larga rehabilitación.
A más de un mes del siniestro que sufrió en Pinamar, Florencia Rastelli Mella habló por primera vez desde la clínica donde permanece internada y llevó tranquilidad sobre su evolución. En un video publicado en redes sociales, la joven agradeció el apoyo recibido y adelantó que podría recibir el alta médica en las próximas horas.
El episodio ocurrió el 15 de febrero, cuando la influencer circulaba en un vehículo UTV por la zona de médanos. En un primer momento se indicó que el hecho había sucedido en Villa Gesell, pero luego la propia protagonista aclaró que tuvo lugar en Pinamar.
De acuerdo a la reconstrucción, perdió el control del rodado en medio de fuertes ráfagas de viento, lo que provocó que saliera despedida. El vehículo volcó y terminó cayendo sobre su cuerpo, generándole múltiples lesiones de gravedad. Fue trasladada inconsciente a la Clínica Pueyrredón, donde ingresó con un cuadro de politraumatismos y traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento.
El parte médico detalló lesiones complejas: fracturas en las vértebras cervicales C4, C6 y C7, compromiso en estructuras de C5, además de contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión raquídea en la zona dorsal (D12) con estrechamiento del canal medular. Estas afecciones requirieron un seguimiento intensivo y distintos procedimientos durante su internación.
En su mensaje, la influencer contó que debieron practicarle una traqueotomía, lo que explica las dificultades actuales en su voz. “La tengo medio chingada”, dijo con humor, y agregó: “Fuera de todo chiste, quería agradecerles a todas las cadenas de oraciones y la cantidad de velitas que prendieron”.
Con el mismo tono, bromeó sobre su reaparición en redes: “Las envidiosas dirán que me maquillé para hacer esta historia... y es verdad, pero acá estamos, más vivas que nunca”.
Al referirse al momento del hecho, explicó: “Había mucho viento, se me cortó un médano y me caí. Empecé a tener complicaciones graves, pero estoy viva y en Buenos Aires”.
Si bien su evolución es favorable y podría recibir el alta en breve, la joven remarcó que deberá afrontar un proceso de rehabilitación prolongado, enfocado en la recuperación motriz y respiratoria tras las severas lesiones sufridas.
El caso generó fuerte repercusión en redes sociales, donde seguidores y allegados impulsaron cadenas de oración durante su internación. Ahora, con una mejoría sostenida, comienza una nueva etapa centrada en la rehabilitación y el regreso paulatino a su vida cotidiana.
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