La angustia y el reclamo de la familia del único preso político argentino en Venezuela: "Hace falta más presión para que lo liberen" / Por Santiago Tuñez

"Actualmente, tenemos contacto con Germán. Al principio, las llamadas eran de dos minutos, con un guardia enfrente y en altavoz. La primera fue 12 días después de que lo habían detenido: le dijo a mi cuñada que lo habían torturado y le hicieron firmar una declaración en la que querían vincularlo con la dirigente opositora María Corina Machado, que él no tenía idea quién era", cuenta Vanesa. "En diciembre -agrega- lo trasladaron a Yare 2, una cárcel de máxima seguridad a 70 kilómetros de Caracas, donde estuvo 21 días aislado e incomunicado. Pasamos Navidad y Año Nuevo sin saber qué le había pasado. Hasta que lo llevaron a una celda común, volvió a llamarnos y desde abril, cuando la CIDH otorgó una serie de medidas cautelares, la comunicación es más fluida. Pero uno tiene que cuidarse mucho de lo que puede decir".

-A todo esto que contás, se sumó una situación dolorosa, como la muerte de su papá...

-Sí, nuestro papá falleció el 8 de mayo. Él quería viajar a Venezuela para volver a ver a su hijo, pero mis hermanas no lo dejaron porque estaba mal y no resistió. Pienso en mi mamá y cómo sufre este momento. Uno tiene que estar muy para resistir el dolor y la angustia, porque las emociones te quiebran la salud.

-¿Cómo definirías la estrategia del gobierno para lograr la liberación de tu hermano? ¿Creés que es suficiente?

-No hay reclamo argentino y tampoco siento presión. Existe un trabajo de Cancillería, que es el que le corresponde, como si Venezuela fuera Francia, España o Uruguay. Pero cuando hay cuestiones de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como está denunciado el régimen, los estados deben proteger a sus ciudadanos con una presión política contundente. Y eso no pasó con Germán en nuestro país.

-¿Sentís que el caso está invisibilizado por parte del gobierno?

-No lo nombra, mi hermano no existe.

Vanesa Giuliani y el reclamo por la liberación de su hermano Germán, durante una marcha en el Obelisco.

-Cuando liberaron al gendarme Nahuel Gallo el 1º de marzo pasado, ¿ustedes creyeron que había ocurrido lo mismo con Germán y venían juntos en el avión?

-Sí, fuimos engañados. No sé qué pasó, pero fuimos engañados. Nos llevaron a la embajada de Estados Unidos y nos sacaron una foto con la mujer de Nahuel, porque en ese momento ellos ya sabían que había sido liberado. Nosotros pensábamos que Germán iba a venir primero, porque una semana antes nos había llamado el Foro Penal para decirnos que ya salía, porque tenía la boleta de excarcelación y había ido a visitarlo la Cruz Roja. Y de repente, en el avión sólo llegó Nahuel. Fue terrible para nosotros. Entré en crisis porque caí en la cuenta de lo difícil que era la situación en que habíamos quedado. Nahuel dijo que era feo sentirse una ficha de cambio, y yo se lo tomo. La sensación que me queda es que su nombre se conocía más que el de mi hermano. Porque hasta el Chaqueño Palavecino en un recital pidió por la liberación de Gallo. Y la liberación de Germán, ¿quién la pide?

-Desde la captura de Nicolás Maduro hasta estos días, ¿hubo un gesto de intermediación de Estados Unidos?

-No sabemos, porque todo es estrategia y hay que ser prudentes. No sé si Cancillería quiere negociar con el régimen, lo que me parece un error, porque no hay que subestimarlo y no veo razones por las que Venezuela quiera negociar con la Argentina. Creo que Estados Unidos hoy está tutelando las acciones de Venezuela y, de alguna manera, es responsable de los presos políticos. Donald Trump dijo que iban a liberarlos a todos y aún no pasó. No hay una presión de otros gobiernos a EE.UU. para que eso suceda. No sé si Milei habló en privado para que liberen a Germán, pero si habló y no le cumplieron, debe hacer una presión pública. Todo es un costo y nadie quiere pagarlo para ayudar a mi hermano a salir de la situación en la que está.

-Hace unos días, la líder opositora María Corina Machado regresó a Venezuela. ¿Esto puede influir en que se acelere el proceso para que los presos políticos recuperen la libertad?

-Creo que sí. Mi hermano tiene esperanzas en este momento, porque ve las noticias sobre las marchas en Venezuelas y se enteró de la llegada de María Corina. Y otro punto importante: ella hizo un acto ayer, nombró a los 300 presos políticos y mencionó a Germán con nombre y apellido. Fue un gesto de humanidad que las familias de los presos políticos merecíamos, porque somos muy castigadas. Lo hizo, nada más y nada menos, que la Premio Nobel de la Paz.

-¿Tienen expectativas de que el Papa León XIV se refiera a la situación de Germán durante su visita al país?

-En las últimas horas recibió una carta de mi cuñada, que le expresó la inocencia de todo cargo de Germán y le expuso el compromiso religioso que él desarrollaba en la diócesis de San Isidro. "Es tremendo", fue el comentario del Santo Padre apenas recibió la carta y una breve explicación. Ojalá tenga alguna implicancia. Pero también siento que hay muchas vueltas. Acá hay una relación directa entre Milei y Trump. Es una llamada de Marco Rubio -secretario de Estado norteamericano- pidiendo que liberen a mi hermano, pero no lo hacen.