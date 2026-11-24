El documento también cita el Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, impulsado por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity y presentado el 18 de noviembre. Según ese estudio, el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia. Aunque el 53% dijo espontáneamente haber vivido discriminación o violencia de género, al consultar por situaciones concretas la proporción trepó al 88%. Esto significa que alrededor de una de cada tres mujeres no identifica inicialmente esas experiencias como violencia.

El estudio mostró una brecha: apenas tres de cada diez personas alcanzan niveles altos de conciencia sobre el problema. El porcentaje llega al 41,3% entre las mujeres y al 20,9% entre los varones. La Casa del Encuentro puso el foco también en el escaso conocimiento de los recursos de asistencia: solo el 18% mencionó la Línea 144 y el 23%, las Comisarías de la Mujer.

"Hoy las encuestas de prevalencia, visibilización, concientización y prevención de la problemática están a cargo de la sociedad civil", señaló, y aclaró que esa tarea no debería reemplazar las obligaciones estatales, sino acompañarlas y controlar su cumplimiento.

La entidad insistió en que la sociedad civil hoy realiza tareas de medición y visibilización que deberían contar con respaldo institucional. "Nuestra función no debería ser la de reemplazar las obligaciones del Estado sino acompañarlas y monitorear su cumplimiento", sostuvo. También alertó que la falta de información sobre los canales de ayuda puede dejar sin orientación a quienes necesitan pedir asistencia o denunciar.

El comunicado plantea que las violencias no responden a causas genéticas, sino que se construyen en ámbitos sociales, culturales, educativos, económicos, políticos y simbólicos, y tienen como base común las relaciones de poder. "El compromiso es de la sociedad toda", sostuvo la organización, que resumió su reclamo con una consigna: "No le pasa a una, nos pasa a todas".

Los 251 casos registrados por el Observatorio vuelven a exponer la urgencia de prevenir, asistir y proteger. "Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias; no es inseguridad, son DERECHOS HUMANOS y así exigimos que se trate", expresó La Casa del Encuentro. La asociación ratificó que continuará reclamando y trabajando con fuerza "por las mujeres, por las niñas y niños y por las diversidades".