El Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro contabilizó 251 víctimas mujeres y niñas entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Advierten sobre el agravamiento del problema
En Argentina se registraron 251 femicidios y vinculados de mujeres y niñas en los últimos 12 meses según un relevamiento efectuado por el Observatorio de Femicidios "Adriana Marisel Zambrano", cifra que equivale a una víctima cada 34 horas, y adquiere especial relevancia ya que el miércoles 25 de noviembre se conmemora es " Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres".
El informe, difundido por la asociación civil "Casa Encuentro", comprende el período entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. En esa línea de tiempo se registró 251 femicidios, tanto mujeres como niñas. El relevamiento fue presentado con una pregunta: "¿Cuántas vidas más costará seguir negando la violencia?".
En su comunicado, la entidad cuestionó la respuesta estatal y advirtió sobre "la negación, la mentira y la despreocupación de un Estado" que, de acuerdo con su planteo, se aparta de las políticas de prevención y erradicación, al tiempo que cuestionó la posición argentina en las Naciones Unidas sobre medidas de prevención.
"Un femicidio o 300, no son solo números ya que nadie debería ser asesinada por su condición de mujer", sostuvo la asociación. Y agregó: "Lamentablemente cada vez son más y los índices relevados espantan".
El documento también cita el Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, impulsado por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity y presentado el 18 de noviembre. Según ese estudio, el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia. Aunque el 53% dijo espontáneamente haber vivido discriminación o violencia de género, al consultar por situaciones concretas la proporción trepó al 88%. Esto significa que alrededor de una de cada tres mujeres no identifica inicialmente esas experiencias como violencia.
El estudio mostró una brecha: apenas tres de cada diez personas alcanzan niveles altos de conciencia sobre el problema. El porcentaje llega al 41,3% entre las mujeres y al 20,9% entre los varones. La Casa del Encuentro puso el foco también en el escaso conocimiento de los recursos de asistencia: solo el 18% mencionó la Línea 144 y el 23%, las Comisarías de la Mujer.
"Hoy las encuestas de prevalencia, visibilización, concientización y prevención de la problemática están a cargo de la sociedad civil", señaló, y aclaró que esa tarea no debería reemplazar las obligaciones estatales, sino acompañarlas y controlar su cumplimiento.
La entidad insistió en que la sociedad civil hoy realiza tareas de medición y visibilización que deberían contar con respaldo institucional. "Nuestra función no debería ser la de reemplazar las obligaciones del Estado sino acompañarlas y monitorear su cumplimiento", sostuvo. También alertó que la falta de información sobre los canales de ayuda puede dejar sin orientación a quienes necesitan pedir asistencia o denunciar.
El comunicado plantea que las violencias no responden a causas genéticas, sino que se construyen en ámbitos sociales, culturales, educativos, económicos, políticos y simbólicos, y tienen como base común las relaciones de poder. "El compromiso es de la sociedad toda", sostuvo la organización, que resumió su reclamo con una consigna: "No le pasa a una, nos pasa a todas".
Los 251 casos registrados por el Observatorio vuelven a exponer la urgencia de prevenir, asistir y proteger. "Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias; no es inseguridad, son DERECHOS HUMANOS y así exigimos que se trate", expresó La Casa del Encuentro. La asociación ratificó que continuará reclamando y trabajando con fuerza "por las mujeres, por las niñas y niños y por las diversidades".
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