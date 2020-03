En diálogo con este medio, Garavelli indicó que "gran parte de la población tiene empleos informales, como changas, y enfrenta una gran disyuntiva: si no sale a trabajar, no come", provocando así la cuarentena a raíz de la pandemia de coronavirus un efecto no deseado.

"Nuestra obra está cerrada y tiene guardias mínimas, y se está arrimando mucha gente, porque le está llegando el agua al cuello", agregó.

Luego recordó que, además de los comedores propios, cuenta con una red en Catán y Virrey del Pino, "donde venía aumentando la demanda, y que se han suspendido a raíz del aislamiento obligatorio".

Pero la ayuda no se interrumpió. "Para el Centro de Adultos Mayores y el área de Discapacidad armamos un operativo en el que se trabaja con la entrega de la comida tipo vianda", precisó Garavelli.

Y en los casos de extrema necesidad que concurrían a los comedores, "se estableció un acuerdo con supermercados, a través del cual se entregan bolsones con mercadería, a domicilio, recurriendo al sistema de delivery, con el objetivo de paliar esta situación". Precisó que se completa con un kit de elementos de limpieza.

El presidente de la Obra del Padre Mario Pantaleo sostuvo luego que "la pandemia, que es una suerte de árbol, no nos tiene que impedir ver el bosque frondoso de hambre, desempleo, malas condiciones higiénicas. Hay muchas viviendas precarias, en las que mantener condiciones de limpieza es muy difícil".

"Ahora comenzó la transmisión comunitaria, y por supuesto que la población mal alimentada, con menos defensas, es la posee la mayor posibilidad de tener el virus".

Posteriormente Carlos Garavelli destacó que "estamos teniendo una respuesta solidaria importante a través de nuestra página (www.padremario.org), donde estamos recibiendo donaciones también de argentinos que viven en el exterior".

La entidad trabaja en las áreas de educación, comunidad, discapacidad, tercera edad, salud y deportes, beneficiando en forma directa o indirecta a más de 33 mil vecinos.