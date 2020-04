Al respecto, el primer hospital de campaña ya fue establecido desde el lunes en el llamado nodo de Villa Jardín, cerca de la UPA, lugar que fue destinado a un colegio, dictado de talleres, tiene amplio espacio y hasta puede aterrizar un helicóptero. También, se encuentra a metros del puente Olímpico.

Pero además, la gente del taller de marroquinería, nuevos emprendedores, está fabricando más de 500 barbijos para abastecer a los nosocomios locales.

En cuanto al otro nodo sanitario, se establecerá esta semana en Monte Chingolo, de manera de tener a la población de la zona controlada. En Lanús hasta ahora hay tres vecinos contagiados, pero se analizan más de 400 casos.

Otro dato alentador, fue que llegaron más camas para Terapia Intensiva del Hospital Narciso López, y los clubes de barrio, además de El Porvenir y Talleres -tienen amplios gimnasios y concentraciones- pusieron a disposición la chance de sumar otras 300 camas.

El Comité de Emergencia, con secretarios y ediles de todo Lanús, se reunieron el fin de semana y el lunes, del cónclave se supo que "sobre fines de abril, principio de mayo estaría el mayor número de contagiados que va a repercutir en Lanús. ¿Cuántos serán? No lo sé, todavía estamos viendo cómo se desarrolla esa curva", explicó el doctor Sieli.

Por su parte, el diputado provincial lanusense Adrián Urreli, precisó que "Lanús está poniendo todos los recursos para esto. Alertamos a los vecinos, hacemos los controles y hacemos una limpieza a fondo en las zonas más críticas". Además, destacó las precauciones tomadas por la gestión de Néstor Grindetti para realizar estas tareas: "A los trabajadores municipales los proveemos de barbijos, de guantes y de elementos de limpieza, al igual que a las escuelas, aunque no sea nuestra responsabilidad". Se sumaron 100 voluntarios para controlar las colas en los bancos.

En la región, algunos distritos decidieron "cerrar sus fronteras", es decir, limitar el acceso a las personas que llegan de los partidos vecinos, para hacer cumplir el aislamiento. Urreli explicó que en Lanús "no tenemos un cierre como en otros municipios, pero estamos haciendo un control fuerte. No podríamos cerrar el distrito ni aunque quisiéramos porque hay un tránsito muy fluido".

Sobre las decisiones tomadas por el presidente Alberto Fernández, Urreli remarcó que "esto no lo resuelve solo el gobierno. Al presidente lo veo muy enfocado en el liderazgo, pero si no hay compromiso de la gente en entender el riesgo esto no se va a poder controlar". Por eso, volvió a elogiar el trabajo local. "Vi bastante ordenado a Lanús. Cada uno de los que tiene responsabilidad territorial tiene que hacer cumplir las normas, y nosotros hace cinco años que somos un estado presente", concluyó Urreli.