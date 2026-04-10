Los médicos de Bastián confirmaron que el menor tuvo "avances positivos"

A una semana de una nueva cirugía, Bastián Jérez mostró avances positivos: los estudios indicaron mejoras neurológicas y abdominales tras el accidente sufrido en enero en Pinamar.
Los médicos del menor de 8 años accidentado en los médanos de Pinamar, Bastián Jérez, confirmaron que presentó “avances positivos”, a una semana de la nueva intervención quirúrgica a la que fue sometido.
Según informó su madre a través de una historia publicada en Instagram, al niño le realizaron una tomografía en la que se observó que los ventrículos están más pequeños y sin presencia de sangre, lo que representa una evolución favorable en su cuadro.
“En cuanto a su abdomen, también tenemos avances positivos”, agregó la mujer, quien además expresó un mensaje de agradecimiento: “Gracias Señor por escuchar nuestras oraciones… Esto es una gran noticia. Los tiempos de Dios son perfectos y maravillosos. Te amamos Basti”.
Hace una semana, el menor había ingresado al quirófano para la realización de una ileostomía, intervención en la que le retiraron parte del intestino debido a la reaparición de bridas en ese órgano.
En la causa judicial hay tres imputados: Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jérez, padre del menor. Los tres están acusados por el delito de lesiones culposas agravadas.
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