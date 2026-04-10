Los médicos de Bastián confirmaron que el menor tuvo "avances positivos"

Hace una semana, el menor había ingresado al quirófano para la realización de una ileostomía, intervención en la que le retiraron parte del intestino debido a la reaparición de bridas en ese órgano.

En la causa judicial hay tres imputados: Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok; Noemí Quirós, quien manejaba el UTV en el que iba Bastián; y Maximiliano Jérez, padre del menor. Los tres están acusados por el delito de lesiones culposas agravadas.