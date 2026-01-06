La sorpresa hot que dejó sin palabras a Gimena Accardi

Durante la transmisión en vivo de su programa desde Mar del Plata, la actriz recibió un regalo inesperado de sus compañeros que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
La actriz y conductora Gimena Accardi vivió un momento inesperado en su programa de streaming desde Mar del Plata. Una oyente le avisó que había preparado una sorpresa especial y le pidió que revisara debajo de la mesa. Al hacerlo, cuatro bailarines aparecieron y comenzaron a moverse al ritmo de “American Woman”.
La actriz se cubrió la cara, sorprendida, mientras su equipo reía y comentaba la situación. Con los minutos, Accardi se relajó y participó de la escena con humor, compartiendo luego el momento en Instagram, describiéndolo de manera breve y divertida.
Este episodio ocurre después de la separación de Nicolás Vázquez, confirmada a mediados de 2025, con quien compartió casi 20 años. Desde entonces, ambos han mantenido un perfil bajo, enfocados en sus trabajos y en respetar la relación que aún los une.
Durante su estadía en Mar del Plata, Accardi combina actividades laborales con días de playa y reuniones con amigos.
