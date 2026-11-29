Organizado por la Secretaría General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, a través de la Dirección General de Cultos, el evento volvió a posicionarse como un emblema de convivencia pacífica y diálogo interreligioso, uno de los rasgos que distinguen a Buenos Aires a nivel mundial.

En ese sentido, el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, señaló: “Esta iniciativa es una oportunidad para reafirmar valores como el respeto, la libertad religiosa y la convivencia pacífica. Somos una Ciudad global en la que el diálogo entre las distintas comunidades de fe forma parte de nuestra identidad".

Vecinos y turistas pudieron disfrutar del patrimonio religioso, arquitectónico y cultural en CABA.

Entre los momentos más destacados de la noche se encontraron la visita guiada a la Catedral Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad, la clase de caligrafía china en el Templo Budsita Fo Guang Shan, el concierto de música sacra de la Basílica San José de Flores, donde Jorge Bergoglio fue Obispo Vicario antes de convertirse en el Papa Francisco, o la clase de comida vegetariana en la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna.

Pilar Bosca, destacó el impacto del encuentro: “Cuando nos acercamos a conocer y aprender de las tradiciones del otro, derribamos prejuicios y descubrimos todo lo que nos une. Cada templo que abre sus puertas es una oportunidad para mirar al otro con respeto, entendiendo que la convivencia se fortalece cuando nos animamos a escuchar, preguntar y compartir la historia de cada comunidad de fe”.