Se volvió a postergar el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: ¿qué pasó?

Venden la histórica cupé Fuego de Maradona: quién la tiene

La emblemática cupé Renault Fuego GTA Max, que Diego adquirió en 1991 durante su regreso a Argentina volvió a la escena. El vehículo, que el astro utilizó para moverse por Buenos Aires y asistir a programas de televisión como Ritmo de la Noche, se encuentra en impecable estado gracias a su conservación cuidadosa y su uso esporádico, con 67.622 kilómetros.

Diego Maradona, nota Venden la histórica cupé Fuego de Diego Maradona: quién la tiene y cuánto sale esta joya del '91.

La actual propietaria, la piloto e influencer Aixa Franke, reveló que la cupé se conservó "como un auto de culto", sin uso diario, y que gracias a eso mantiene su estado original tras más de tres décadas. Maradona vendió el coche en 1992 al partir hacia Sevilla, España, y desde entonces tuvo varios dueños. En 2018 volvió a ser noticia cuando apareció publicado para la venta con un precio cercano a los 23.000 dólares.

Juicio de Diego Maradona