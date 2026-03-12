Se volvió a postergar el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona: ¿qué pasó?

El comienzo del juicio oral y público fue reprogramado para comenzar a mediados del mes de abril y tendrá entre 2 y 3 audiencias semanales.
A cinco años y medio de la muerte del recordado referente deportivo Diego Armando Maradona, se volvió a postear el juicio que determinará si hay responsables sobre su inesperado final. Esta vez, la razón fue una postergación de casi un mes del inicio del segundo juicio oral y público, que se llevará a cabo en el tribunal de San Isidro, pero recién a mediados del mes que viene.
“Ordenaron que se reprograme la fecha de inicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el juicio número dos. El primero fue suspendido por el papelón de la jueza Makintach”, contó Mauro Z, al aire de Lape Club Social, en las mañanas de América, haciendo un repaso de lo sucedido hasta ahora y de las últimas novedades del caso que investiga las causales de muerte del exídolo deportivo.
"¿Por qué? Porque todas las partes y esto lo quiero destacar porque no es algo que el tribunal decide por ellos mismos... Sino porque todos los involucrados pidieron una nueva fecha porque están readecuando, para este segundo juicio, la lista de testigos. El propio Burlando (Fernando, abogado defensor de Dalma y de Gianinna) también había pedido reprogramar".
"Y la nu eva fecha, que se acaba de ordenar desde el tribunal oral de San Isidro, es el catorce de abril... El fallo que lleva la firma del juez Alberto Gai, estableciendo que el juicio se va a desarrollar, en principio, en dos jornadas semanales, en el horario de diez a diecisiete, sin perjuicio de que el tribunal pueda disponer la realización de una nueva y tercera jornada semanal", amplió, Mauro, al aire.
La emblemática cupé Renault Fuego GTA Max, que Diego adquirió en 1991 durante su regreso a Argentina volvió a la escena. El vehículo, que el astro utilizó para moverse por Buenos Aires y asistir a programas de televisión como Ritmo de la Noche, se encuentra en impecable estado gracias a su conservación cuidadosa y su uso esporádico, con 67.622 kilómetros.
La actual propietaria, la piloto e influencer Aixa Franke, reveló que la cupé se conservó "como un auto de culto", sin uso diario, y que gracias a eso mantiene su estado original tras más de tres décadas. Maradona vendió el coche en 1992 al partir hacia Sevilla, España, y desde entonces tuvo varios dueños. En 2018 volvió a ser noticia cuando apareció publicado para la venta con un precio cercano a los 23.000 dólares.
