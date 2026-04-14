VIDEO: habló Emiliano Endrizzi, el jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Tras varias horas detenido, Endrizzi fue imputado por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. La causa está a cargo del fiscal federal Sebastián Jure, mientras que el juez Eduardo Hansen le otorgó la libertad provisoria con medidas restrictivas: deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, no podrá salir del país sin autorización y tendrá que informar cualquier cambio de domicilio.

En paralelo, su futuro deportivo es incierto. Desde el club jujeño analizan posibles sanciones internas, incluida la rescisión del contrato. “Quiero agradecer al club, que estuvo desde el primer momento conmigo y mi familia, y también a los hinchas por sus mensajes”, señaló el jugador.

Qué pena podría recibir

El caso se encuadra dentro del artículo 211 del Código Penal argentino, que sanciona la intimidación pública. Esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión para quienes generen alarma o temor colectivo mediante amenazas, incluso si no existe un peligro real.

Si bien en este caso no hubo explosivos, la activación del protocolo de seguridad, la evacuación del avión y la intervención de fuerzas especializadas son factores que la Justicia suele considerar al momento de evaluar la gravedad del hecho. En escenarios más complejos, donde se comprueba el uso de materiales peligrosos, las penas pueden elevarse hasta un máximo de diez años de prisión.