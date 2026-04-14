VIDEO: habló Emiliano Endrizzi, el jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó "bomba" en un avión

Emiliano Endrizzi pidió disculpas tras recuperar la libertad. El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy seguirá imputado y con restricciones mientras avanza la causa judicial.
El futbolista Emiliano Endrizzi, protagonista de un escándalo en el aeropuerto de Jujuy tras gritar “bomba” dentro de un avión a punto de despegar, recuperó la libertad y difundió un video en el que se refirió por primera vez a lo ocurrido. El jugador continuará imputado por la Justicia y deberá cumplir con una serie de condiciones mientras se investiga el hecho.
“Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada”, expresó Endrizzi en el inicio de su mensaje. Además, aseguró estar arrepentido: “Mi intención nunca fue provocar disturbios ni generar miedo ni asustar a nadie”.
El episodio ocurrió en el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, cuando el futbolista lanzó la advertencia momentos antes del despegue de un vuelo con destino a Buenos Aires. La situación activó de inmediato el protocolo de seguridad: los pasajeros fueron evacuados, la aeronave fue inspeccionada y se desplegó un operativo para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se confirmó que no existía ninguna amenaza real.
Tras varias horas detenido, Endrizzi fue imputado por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. La causa está a cargo del fiscal federal Sebastián Jure, mientras que el juez Eduardo Hansen le otorgó la libertad provisoria con medidas restrictivas: deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal, no podrá salir del país sin autorización y tendrá que informar cualquier cambio de domicilio.
En paralelo, su futuro deportivo es incierto. Desde el club jujeño analizan posibles sanciones internas, incluida la rescisión del contrato. “Quiero agradecer al club, que estuvo desde el primer momento conmigo y mi familia, y también a los hinchas por sus mensajes”, señaló el jugador.
El caso se encuadra dentro del artículo 211 del Código Penal argentino, que sanciona la intimidación pública. Esta figura contempla penas de entre dos y seis años de prisión para quienes generen alarma o temor colectivo mediante amenazas, incluso si no existe un peligro real.
Si bien en este caso no hubo explosivos, la activación del protocolo de seguridad, la evacuación del avión y la intervención de fuerzas especializadas son factores que la Justicia suele considerar al momento de evaluar la gravedad del hecho. En escenarios más complejos, donde se comprueba el uso de materiales peligrosos, las penas pueden elevarse hasta un máximo de diez años de prisión.
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