Vuelve la Feria Francesa con dos días de sabores y actividades gratuitas

La programación también incluirá música al aire libre y espacios pensados para familias, vecinos y turistas que recorran la zona durante el fin de semana largo. La organización cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

5T4FZNINQVDQFJVQWMKY4JDB2A La feria combinará gastronomía, clases abiertas y música al aire libre en el Parque República Oriental del Uruguay.

Ubicada sobre la avenida del Libertador y a pocos metros de Plaza Francia, la feria podrá combinarse con otros paseos tradicionales de Recoleta. Al tratarse de una actividad gratuita y al aire libre, los organizadores recomiendan consultar el pronóstico antes de asistir.

Quienes deseen recorrer los puestos con mayor comodidad podrán optar por acercarse en las primeras horas de la jornada, cuando suele registrarse una menor afluencia de público y una mayor disponibilidad de productos en exhibición.