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Vuelve la Feria Francesa con dos días de sabores y actividades gratuitas

Con entrada gratuita, la Feria Francesa regresará a Recoleta este fin de semana largo. El evento incluirá propuestas gastronómicas, masterclasses y música en vivo.

La Feria Francesa regresará este fin de semana a Recoleta con una propuesta que combinará gastronomía, actividades culturales y clases abiertas para todo público. El encuentro se desarrollará el domingo 14 y el lunes 15 de junio, de 11:00 a 18.30, en el Parque República Oriental del Uruguay, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa reunirá a más de 30 expositores especializados en productos y preparaciones inspiradas en la tradición culinaria francesa. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer puestos de panadería artesanal, pastelería, chocolatería, quesos, charcutería y cocina regional, además de acceder a distintas actividades vinculadas con la cultura gastronómica del país europeo.

Más de 30 propuestas gastronómicas

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Croissants, macarons, quesos y chocolates serán parte de la propuesta que regresa este fin de semana largo a la ciudad.

Croissants, macarons, quesos y chocolates serán parte de la propuesta que regresa este fin de semana largo a la ciudad.

Entre las especialidades anunciadas figuran croissants, macarons, éclairs, panes artesanales, chocolates, quesos, embutidos y platos típicos franceses. La oferta estará a cargo de reconocidos emprendimientos y locales gastronómicos que acercarán productos dulces y salados elaborados con técnicas tradicionales.

Además de la experiencia culinaria, el encuentro contará con espacios destinados a la difusión de conocimientos y saberes gastronómicos. Habrá demostraciones en vivo y masterclasses encabezadas por chefs y especialistas, quienes compartirán recetas, técnicas y consejos vinculados a la cocina francesa.

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La programación también incluirá música al aire libre y espacios pensados para familias, vecinos y turistas que recorran la zona durante el fin de semana largo. La organización cuenta con el apoyo de BA Capital Gastronómica.

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La feria combinará gastronomía, clases abiertas y música al aire libre en el Parque República Oriental del Uruguay.

La feria combinará gastronomía, clases abiertas y música al aire libre en el Parque República Oriental del Uruguay.

Ubicada sobre la avenida del Libertador y a pocos metros de Plaza Francia, la feria podrá combinarse con otros paseos tradicionales de Recoleta. Al tratarse de una actividad gratuita y al aire libre, los organizadores recomiendan consultar el pronóstico antes de asistir.

Quienes deseen recorrer los puestos con mayor comodidad podrán optar por acercarse en las primeras horas de la jornada, cuando suele registrarse una menor afluencia de público y una mayor disponibilidad de productos en exhibición.

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