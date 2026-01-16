X se cayó otra vez y dejó a miles de usuarios sin acceso

Los primeros reportes se concentraron alrededor del mediodía y crecieron con rapidez. Según datos de Downdetector, una plataforma que registra fallas en servicios digitales, la mayoría de los avisos estuvieron vinculados a errores en la app, seguidos por problemas en la versión web y en la conexión con los servidores, lo que indica una falla generalizada y no casos aislados.

red-social-x-caida-cayo La plataforma volvió a presentar fallas generalizadas, luego de una interrupción registrada días atrás.

Esta fue la segunda interrupción importante de X en lo que va de la semana. La caída anterior había durado alrededor de media hora y también había afectado a usuarios de distintos países. En ambos episodios, la empresa no emitió comunicados oficiales, ni brindó precisiones sobre el origen del inconveniente.

x-696x464jpeg Los errores impidieron cargar contenidos, publicar mensajes y acceder a cuentas personales.

Aunque X no dio explicaciones, algunas hipótesis técnicas apuntan a Cloudflare, una compañía clave en la infraestructura de Internet. Esta empresa presta servicios de seguridad y distribución de contenido, lo que permite que las páginas carguen más rápido y estén protegidas frente a ataques o tráfico malicioso.

En las últimas horas, Cloudflare reconoció problemas en Turnstile, un sistema que reemplaza los CAPTCHA tradicionales. Cuando este tipo de servicios falla, puede impedir el acceso normal a plataformas que dependen de esa tecnología, como redes sociales o sitios de alto tráfico.

Qué puede hacer el usuario

Ante una caída general, hay chequeos simples que sirven para descartar problemas propios. Revisar la conexión a internet, cerrar y volver a abrir la aplicación, borrar el caché en teléfonos Android o verificar que la app esté actualizada son pasos básicos. Si el error es externo, solo queda esperar a que el servicio se restablezca.