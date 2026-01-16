General |

X se cayó otra vez y dejó a miles de usuarios sin acceso

La plataforma registró una nueva interrupción global. Hubo errores de acceso, carga infinita y problemas tanto en la aplicación como en la web. La empresa no dio explicaciones oficiales.

Miles de personas en Argentina y en otros puntos del mundo tuvieron dificultades este viernes para usar X durante varias horas. El problema afectó tanto a la aplicación móvil como al sitio web y se manifestó con mensajes de error, pantallas en blanco y cargas que no avanzaban, lo que impidió publicar, leer contenidos o incluso iniciar sesiones.

Los primeros reportes se concentraron alrededor del mediodía y crecieron con rapidez. Según datos de Downdetector, una plataforma que registra fallas en servicios digitales, la mayoría de los avisos estuvieron vinculados a errores en la app, seguidos por problemas en la versión web y en la conexión con los servidores, lo que indica una falla generalizada y no casos aislados.

red-social-x-caida-cayo
La plataforma volvi&oacute; a presentar fallas generalizadas, luego de una interrupci&oacute;n registrada d&iacute;as atr&aacute;s.

La plataforma volvió a presentar fallas generalizadas, luego de una interrupción registrada días atrás.

Esta fue la segunda interrupción importante de X en lo que va de la semana. La caída anterior había durado alrededor de media hora y también había afectado a usuarios de distintos países. En ambos episodios, la empresa no emitió comunicados oficiales, ni brindó precisiones sobre el origen del inconveniente.

x-696x464jpeg
Los errores impidieron cargar contenidos, publicar mensajes y acceder a cuentas personales.

Los errores impidieron cargar contenidos, publicar mensajes y acceder a cuentas personales.

Aunque X no dio explicaciones, algunas hipótesis técnicas apuntan a Cloudflare, una compañía clave en la infraestructura de Internet. Esta empresa presta servicios de seguridad y distribución de contenido, lo que permite que las páginas carguen más rápido y estén protegidas frente a ataques o tráfico malicioso.

ADEMÁS: Cortes de luz: Edenor confirmó los motivos de la falla técnica

En las últimas horas, Cloudflare reconoció problemas en Turnstile, un sistema que reemplaza los CAPTCHA tradicionales. Cuando este tipo de servicios falla, puede impedir el acceso normal a plataformas que dependen de esa tecnología, como redes sociales o sitios de alto tráfico.

Qué puede hacer el usuario

Ante una caída general, hay chequeos simples que sirven para descartar problemas propios. Revisar la conexión a internet, cerrar y volver a abrir la aplicación, borrar el caché en teléfonos Android o verificar que la app esté actualizada son pasos básicos. Si el error es externo, solo queda esperar a que el servicio se restablezca.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados