Al menos ocho heridos por un terremoto de 7,6 grados en Japón

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el norte de Japón el 9 de diciembre a las 23:15 hora local, con epicentro frente a la costa de la prefectura de Aomori, el movimiento fue percibido con fuerza en varias regiones y dejó al menos ocho heridos, mientras seguía vigente la alerta de tsunami.
Según informaron medios locales, dos personas resultaron heridas en la isla de Hokkaido durante las evacuaciones preventivas y otras seis fueron atendidas en Aomori, las autoridades ordenaron evacuar a más de 23.000 personas ante la posibilidad de olas de hasta tres metros.
El fenómeno alcanzó nivel 6 superior en la ciudad de Hachinohe y 6 inferior en Oirase y Hashikami, dentro de la escala japonesa de siete niveles. Cerca de la 1:08 se confirmó el arribo de un tsunami de 70 centímetros al puerto de Kuji, en la región de Iwate.
El director de la JMA, la Agencia Meteorológica de Japón, Shinji Kiyomoto, pidió mantener las evacuaciones por la continuidad de los movimientos en el mar, mientras el Gobierno de Sanae Takaichi dispuso un comité de crisis para coordinar tareas de emergencia.
Se reportaron 2.700 viviendas sin suministro eléctrico, dos incendios menores y no se detectaron irregularidades en las plantas nucleares de Hokkaido, Aomori, Miyagi ni Fukushima, Japón integra el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.
