Atacaron con un misil la embajada de Estados Unidos en Bagdad

El episodio se produjo pocas horas después de una serie de ataques dirigidos contra un grupo armado proiraní en la capital iraquí. De acuerdo con fuentes de seguridad locales, esos bombardeos dejaron al menos dos muertos antes del amanecer.

Tras el ataque, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la Zona Verde, el área fortificada de Bagdad donde se concentran edificios gubernamentales y sedes diplomáticas extranjeras.

Emmanuel Macron confirma un soldado francés fallecido en Irak

La tensión regional también se reflejó en otros episodios recientes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un militar francés durante un ataque ocurrido en la región de Erbil, en el norte de Irak.

El mandatario identificó al fallecido como el suboficial Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos, y aseguró que el ataque también dejó varios militares heridos en una base donde fuerzas extranjeras participan en operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico.

"Los ataques y amenazas de muerte, pasados y recientes, contra varios magistrados son inaceptables", dijo Macron. "Los ataques y amenazas de muerte, pasados y recientes, contra varios magistrados son inaceptables", dijo Macron.

En un mensaje publicado en redes sociales, Macron calificó el ataque como inaceptable y subrayó que la presencia militar francesa en Irak responde a la lucha contra el terrorismo desde 2015.

Las autoridades iraquíes mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión el origen del proyectil que impactó en la embajada estadounidense, mientras la situación de seguridad en Bagdad continúa bajo vigilancia en un contexto de creciente escalada regional.