Atacaron con un misil la embajada de Estados Unidos en Bagdad

El proyecto impactó en el complejo diplomático norteamericano dentro de la Zona Verde de Bagdad. Ocurrió tras una madrugada de bombardeos y en medio de una creciente escalada de violencia.
La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con proyectiles que impactó dentro del complejo diplomático ubicado en la Zona Verde de la capital iraquí. El incidente se produjo durante la madrugada y generó una columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.
Fuentes de seguridad iraquíes confirmaron que el proyectil impactó en el interior del recinto, aunque inicialmente no se difundieron detalles oficiales sobre los daños ocasionados ni sobre posibles víctimas. El ataque se produjo en medio de una jornada marcada por bombardeos y una creciente tensión en la región.
Las primeras versiones sobre el origen del ataque ofrecieron interpretaciones distintas. Un funcionario de seguridad indicó que el complejo diplomático habría sido alcanzado por un dron, mientras que otros responsables citados por agencias internacionales señalaron que se trató de un misil que impactó en un helipuerto dentro del recinto.
Periodistas de agencias internacionales presentes en la capital iraquí informaron que se escucharon explosiones durante la mañana y que poco después comenzó a elevarse una densa nube de humo desde el interior del complejo diplomático.
El episodio se produjo pocas horas después de una serie de ataques dirigidos contra un grupo armado proiraní en la capital iraquí. De acuerdo con fuentes de seguridad locales, esos bombardeos dejaron al menos dos muertos antes del amanecer.
Tras el ataque, las autoridades reforzaron las medidas de seguridad en la Zona Verde, el área fortificada de Bagdad donde se concentran edificios gubernamentales y sedes diplomáticas extranjeras.
La tensión regional también se reflejó en otros episodios recientes. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un militar francés durante un ataque ocurrido en la región de Erbil, en el norte de Irak.
El mandatario identificó al fallecido como el suboficial Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos, y aseguró que el ataque también dejó varios militares heridos en una base donde fuerzas extranjeras participan en operaciones contra el grupo extremista Estado Islámico.
En un mensaje publicado en redes sociales, Macron calificó el ataque como inaceptable y subrayó que la presencia militar francesa en Irak responde a la lucha contra el terrorismo desde 2015.
Las autoridades iraquíes mantienen abiertas las investigaciones para determinar con precisión el origen del proyectil que impactó en la embajada estadounidense, mientras la situación de seguridad en Bagdad continúa bajo vigilancia en un contexto de creciente escalada regional.
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