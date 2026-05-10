Hantavirus en un crucero: empezaron las evacuaciones de pasajeros

"Nuestro compatriota tenía el viaje planificado y volverá al país luego de una cuarentena. Supongo que luego la unidad sanitaria argentina tomará contacto con él para ver cómo será su reingreso a la República y si le exige controles sanitarios", agregó".

Embed AHORA I Llegó a Tenerife el crucero afectado por hantavirus para evacuar a los pasajeros. Desembarcaron a los 14 españoles que iban a bordo del Hondius y el resto de los viajeros serán trasladados a sus países en vuelos de repatriación. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/mt5e1WH5ES — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 10, 2026

La OMS, vale recordar, clasificó a todas las personas a bordo del MV Hondius como “contactos de alto riesgo” y recomendó su seguimiento durante 42 días. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajó a Tenerife junto a los ministros de Sanidad e Interior españoles para supervisar el operativo, al tiempo que insistió en que el riesgo para la población canaria “sigue siendo bajo”.

Por ahora, la organización confirmó seis casos de hantavirus de un total de ocho sospechosos notificados tras la aparición de un brote a bordo del crucero. “Hasta el 8 de mayo, se han notificado en total ocho casos, incluidos tres fallecimientos (una tasa de letalidad del 38%). Seis casos fueron confirmados por laboratorio como infecciones por hantavirus, todos identificados como debidos al virus de los Andes (ANDV)”, indicó en un comunicado.