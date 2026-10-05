"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, consideró el presidente brasileño en febrero de 2024, y dijo que algo similar a “una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños” no había ocurrido antes en la historia, salvo “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Flávio Bolsonaro se impuso en la primera vuelta y disputará el balotaje contra Lula.

El resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición mejor a la que anticipaban buena parte de las encuestas previas “Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.

Lula, en tanto, reconoció que el desenlace había sido inesperado y afirmó que esperaba resolver la elección en el primer turno. El mandatario, que busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo, llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos durante las próximas tres semanas y planteó el balotaje como una nueva etapa de campaña frente al bolsonarismo.