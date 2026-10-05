El primer ministro israelí envió un mensaje al candidato del Partido Liberal, luego de su triunfo en la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, al timpo que pidió "reestablecer" las relaciones bilaterales.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este lunes a su "amigo" Flávio Bolsonaro por el triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Brasil, donde sumó el 47% de los votos y enfrentará en el balotaje al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.
"Felicidades a Flávio Bolsonaro por la votación de ayer y buena suerte en la final", expresó Netanyahu en un mensaje publicado por su oficina a través de las redes sociales. "Espero con interés reestablecer la extraordinaria amistad entre Israel y Brasil. Mis mejores deseos por su gran victoria, amigo mío", sumó.
En la misma línea, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, anheló la victoria del candidato del Partido Liberal (PL) "en la etapa final decisiva" de los comicios, según otro comunicado en su cuenta de X.
Actualmente, los lazos diplomáticos entre Brasil e Israel son mínimos, después de que Netanyahu declarara "persona non grata" a Lula da Silva por comparar la ofensiva contra Gaza con el Holocausto y calificarla varias veces de "genocidio contra el pueblo palestino".
"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, consideró el presidente brasileño en febrero de 2024, y dijo que algo similar a “una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños” no había ocurrido antes en la historia, salvo “cuando Hitler decidió matar a los judíos”.
El resultado dejó al hijo del expresidente Jair Bolsonaro en una posición mejor a la que anticipaban buena parte de las encuestas previas “Estoy muy contento con el resultado. Brasil quiere un cambio; esa es la lectura de lo que ha sucedido”, afirmó Flávio Bolsonaro ante periodistas y seguidores reunidos frente a su residencia en Brasilia.
Lula, en tanto, reconoció que el desenlace había sido inesperado y afirmó que esperaba resolver la elección en el primer turno. El mandatario, que busca acceder a un cuarto período presidencial no consecutivo, llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos durante las próximas tres semanas y planteó el balotaje como una nueva etapa de campaña frente al bolsonarismo.
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