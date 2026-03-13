Bolsonaro fue internado en terapia intensiva por una neumonía

Jair Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con un cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de la agresión.

Bolsonaro observa detrás de las rejas de entrada a su vivienda, en Brasilia, donde cumple arresto domiciliario. jair Bolsonaro tiene cáncer de piel

La familia volvió a pedir prisión domiciliaria

El ex jefe de Estado cumple actualmente una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en la conspiración para revertir el resultado de las elecciones de 2022, en las que fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. En ese contexto, su traslado al hospital se realizó desde el lugar de detención donde cumplía la pena.

Luego de conocerse su estado de salud, familiares y aliados políticos volvieron a solicitar que la condena sea cumplida bajo régimen de prisión domiciliaria.

Sin embargo, el pedido ya había sido rechazado anteriormente por la justicia brasileña, que mantiene la condena y las condiciones de detención del ex presidente.

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que el 15 de enero comenzó a cumplir su condena por intento de golpe de Estado en el Complejo Penitenciario de Papuda.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia. En esa ocasión fue sometido a cuatro cirugías y permaneció internado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.