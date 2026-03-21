Misiles iraníes impactaron en el sur de Israel y dejaron unos 120 heridos

Impacto de un misil

El Ejército israelí confirmó que al menos uno de los misiles impactó directamente en el suelo sin ser interceptado, lo que encendió las alarmas sobre la efectividad de su escudo defensivo en medio de ataques cada vez más intensos.

Desde Teherán, medios oficiales señalaron que el objetivo del ataque era la instalación nuclear cercana a Dimona, en respuesta a bombardeos previos contra el complejo iraní de Natanz. Sin embargo, fuentes israelíes rechazaron esa versión y atribuyeron el ataque a la escalada general del conflicto.

En paralelo, el Organismo Internacional de Energía Atómica informó que no se detectaron niveles anormales de radiación tras los últimos ataques en ambos países.

La situación se da en un contexto de creciente tensión regional, con bombardeos cruzados y la participación de aliados en distintos frentes. En el norte de Israel, la población permanece bajo amenaza de drones y proyectiles lanzados por el grupo libanés Hezbollah, mientras que en el sur se intensifican los ataques con misiles balísticos.