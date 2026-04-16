Donald Trump anunció el alto al fuego entre Israel y el Líbano

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La tregua se da como resultado de los esfuerzos diplomáticos por parte de la Casa Blanca, que recibió este martes las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos países, que estuvieron técnicamente en guerra desde el establecimiento del Estado israelí en 1948. También fue la reunión a más alto nivel que han mantenido desde 1993.

Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, destacó la disposición de Beirut de detener la escalada de tensiones en el sur del Líbano, así como en todas las regiones del país, para "detener la destrucción de hogares en pueblos y ciudades".

Ataques contra el Líbano

El Ejército israelí reanudó sus ataques a principios de marzo en contra del sur del Líbano en el marco de su lucha contra Hezbolá. Los bombardeos provocaron miles de muertos y heridos en distintas zonas del país.

A finales de marzo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó el objetivo de crear una "zona de seguridad" dentro de territorio libanés.

Mientras que anunció que su país destruirá "todas las casas libanesas en los pueblos cercanos a la frontera" y que 600.000 civiles desplazados no podrán regresar al sur del Líbano hasta que se garantice la seguridad del norte de Israel.

Mientras tanto, Netanyahu visitó el pasado domingo a sus "heroicos combatientes" desplegados en el Líbano y aseguró que han frustrado la "amenaza de invasión" mediante una serie de campañas realizadas en la "zona de seguridad", detallando que están eliminando el peligro y que han conseguido "grandes logros", aunque todavía les queda más trabajo por hacer.

Los enfrentamientos transfronterizos entre Israel y el Líbano prosiguen sin tregua. Los enfrentamientos transfronterizos entre Israel y el Líbano prosiguen sin tregua.

La firme posición de Hezbolá

Hezbolá, por su parte, se opuso firmemente a las conversaciones directas entre Beirut y Tel Aviv, al tiempo que ha advertido de que no acatará ningún acuerdo con el que pueda culminar el encuentro.

"En cuanto a los resultados de esta negociación entre el Líbano y el enemigo israelí, no nos interesan ni nos preocupan en absoluto", comentó Wafiq Safa, miembro de alto rango del consejo político de Hezbolá a AP. "No estamos obligados a cumplir lo que acuerden", agregó.