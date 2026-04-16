Papa León XIV: "los tiranos están asolando el mundo"

"Un mundo al revés"

Asimismo, el pontífice criticó a los dirigentes que utilizan un lenguaje religioso para justificar los conflictos armados e instó a un "cambio de rumbo decisivo".

"Ay de aquellos que manipulan la religión y el propio nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, arrastrando lo sagrado a la oscuridad y la inmundicia", afirmó, añadiendo que se trata de "un mundo al revés, una explotación de la creación de Dios que debe ser denunciada y rechazada por toda conciencia honesta".

69dc72e7e9ff715bc262b700 La ilustración mostraba a Trump con una estética asociada a figuras religiosas.

Trump contra el Papa

Las relaciones entre la Casa Blanca y la Santa Sede atraviesan uno de sus momentos más difíciles en medio de arremetidas directas de Trump contra el papa, quien nació en EE.UU., después de que este expresara su preocupación por los conflictos internacionales y por las políticas migratorias, en un tono que ha sido interpretado como crítico hacia Washington.

En ese contexto, el mandatario estadounidense cuestionó la autoridad del líder de la Iglesia católica y su postura en temas de seguridad: calificó a León XIV de "débil ante el crimen", de ser "terrible en política exterior" y lo acusó de alinearse con sectores de izquierda. Trump incluso sugirió que la elección del pontífice estuvo vinculada a su propia presidencia.

Por su parte, el papa León XIV evitó profundizar el conflicto, aunque reafirmó su postura en favor de la paz. "Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra", expresó, al insistir en la necesidad de promover el diálogo y las soluciones multilaterales.

Además, indicó que no quiere entrar en una discusión con el inquilino de la Casa Blanca y añadió que no cree "que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunas personas".

Con información de Reuters