El presidente estadounidense afirmó que mantiene conversaciones con Teherán y que continuará la presión económica mientras busca evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país no atacará a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 3 de noviembre y que su gobierno mantiene “conversaciones productivas” con Teherán, con el principal objetivo de impedir que esa nación obtenga un arma nuclear.
En un mensaje publicado en Truth Social, Trump sostuvo: “No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en Estados Unidos el 3 de noviembre”. Sus declaraciones se produjeron después de que varios medios informaran sobre posibles planes de nuevos ataques antes de los comicios, que se celebrarán en 26 días.
El mandatario señaló que Irán atraviesa “muy malas condiciones, tanto económicas como militares” y afirmó que el bloqueo sobre el país continúa “en pleno vigor y efecto”. Al mismo tiempo, destacó el volumen de petróleo que circula por el Estrecho de Ormuz.
Trump afirmó que “22 millones de barriles (fueron transportados por el Estrecho de Ormuz) solo anoche, sin que un solo barril proviniera de Irán ni se dirigiera a él”. Sus declaraciones tuvieron impacto inmediato en el mercado petrolero internacional.
El crudo Brent, de referencia internacional, llegó a los 105 dólares por barril después de las declaraciones del presidente, lo que representó un aumento de aproximadamente el 4% respecto del cierre del miércoles. Posteriormente, el precio retrocedió hasta los 103 dólares.
Trump también remarcó que su gobierno continuará ejerciendo presión económica sobre Irán y que el bloqueo de los puertos iraníes seguirá vigente. Durante los últimos meses, la administración estadounidense priorizó las medidas económicas por sobre las acciones militares.
Según expertos y analistas citados en la información, las sanciones y otras medidas económicas tuvieron hasta el momento un efecto limitado para forzar a las autoridades iraníes a negociar. La decisión de mantener la presión económica se produce mientras Washington sostiene conversaciones con Teherán.
En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una “flota en la sombra” utilizada para transportar petróleo y otros productos petroquímicos.
Las autoridades estadounidenses sostuvieron que esas embarcaciones habían eludido sanciones vigentes para trasladar millones de barriles de petróleo iraní hacia mercados del sur y el este de Asia. “El Tesoro tiene como objetivo cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen, así como sus planes para evadir las sanciones y mover fondos”, señaló el organismo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las nuevas sanciones buscan privar a Teherán de los fondos necesarios para sostener la guerra en la región. Según el Departamento del Tesoro, la medida afecta a una parte mayoritaria de la red de flotas clandestinas que todavía conserva Irán y alcanza a buques que habrían transportado petróleo crudo, derivados y productos petroquímicos hacia países del sur y el este de Asia.
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