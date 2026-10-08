El crudo Brent, de referencia internacional, llegó a los 105 dólares por barril después de las declaraciones del presidente, lo que representó un aumento de aproximadamente el 4% respecto del cierre del miércoles. Posteriormente, el precio retrocedió hasta los 103 dólares.

Trump también remarcó que su gobierno continuará ejerciendo presión económica sobre Irán y que el bloqueo de los puertos iraníes seguirá vigente. Durante los últimos meses, la administración estadounidense priorizó las medidas económicas por sobre las acciones militares.

Según expertos y analistas citados en la información, las sanciones y otras medidas económicas tuvieron hasta el momento un efecto limitado para forzar a las autoridades iraníes a negociar. La decisión de mantener la presión económica se produce mientras Washington sostiene conversaciones con Teherán.

En paralelo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán que afectan a 17 buques que, según las autoridades, formaban parte de una “flota en la sombra” utilizada para transportar petróleo y otros productos petroquímicos.

Las autoridades estadounidenses sostuvieron que esas embarcaciones habían eludido sanciones vigentes para trasladar millones de barriles de petróleo iraní hacia mercados del sur y el este de Asia. “El Tesoro tiene como objetivo cualquier fuente de ingresos ilícitos del régimen, así como sus planes para evadir las sanciones y mover fondos”, señaló el organismo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las nuevas sanciones buscan privar a Teherán de los fondos necesarios para sostener la guerra en la región. Según el Departamento del Tesoro, la medida afecta a una parte mayoritaria de la red de flotas clandestinas que todavía conserva Irán y alcanza a buques que habrían transportado petróleo crudo, derivados y productos petroquímicos hacia países del sur y el este de Asia.