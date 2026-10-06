El copiloto del vuelo a Israel que casi termina en tragedia confesó que intentó estrellar el avión y morir como un mártir

Hammam al-Hammami hizo la declaración durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos. Israel investiga si actuó solo.
El copiloto omaní del vuelo FZ1073 de Flydubai, que la semana pasada atacó al piloto e intentó tomar el control de la aeronave cuando viajaba de Dubai a Tel Aviv, confesó durante un interrogatorio que buscaba vengar a Gaza y morir como “mártir“.
Según informó el canal israelí Channel 12, Hammam Al-Hammami declaró ante investigadores de Emiratos Árabes Unidos: “Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir“. Las autoridades israelíes y emiratíes investigan ahora si actuó por cuenta propia o si recibió instrucciones o apoyo de terceros.
El ataque ocurrió el miércoles pasado, cuando Al-Hammami agredió con un hacha de emergencia al capitán indio Smit Machchhar e intentó tomar el control del Boeing 737 MAX 8. El piloto logró abrir la puerta de la cabina pese a sus heridas y permitió que pasajeros y tripulantes redujeran al atacante.
La aeronave, que llevaba unos 174 pasajeros, terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos calificó el hecho como un intento de atentado terrorista.
Mientras avanza la investigación, el Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, también participa de las pesquisas para determinar las circunstancias del ataque y si existió una organización detrás del intento.
Según Channel 12, un representante del Mossad informó el domingo al gabinete de seguridad israelí que Al-Hammami había realizado en los últimos años breves viajes a países hostiles a Israel, algunos considerados formalmente enemigos. Los investigadores intentan establecer si durante esas visitas pudo haber sido contactado, reclutado o influido por alguna organización. Por ahora, no se anunció públicamente ningún vínculo concreto con un grupo terrorista.
Otros datos conocidos este lunes apuntan, además, a que el ataque habría sido planificado mucho antes de que Al-Hammami subiera al vuelo FZ1073. Dos funcionarios israelíes con conocimiento de la investigación dijeron que el copiloto confesó a sus interrogadores que buscó deliberadamente empleo en una aerolínea que operara vuelos hacia Tel Aviv. Otra fuente informada sobre la pesquisa afirmó que pretendía estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion.
De acuerdo con esa misma fuente, Al-Hammami incluso habría considerado atacar un vuelo anterior hacia Israel este año, pero desistió. Ese primer intento estaba previsto para julio y la investigación emiratí concluyó de manera preliminar que había buscado trabajo en una compañía que volara a Israel con el propósito de perpetrar un atentado.
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