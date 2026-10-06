El copiloto del vuelo a Israel que casi termina en tragedia confesó que intentó estrellar el avión y morir como un mártir

Mientras avanza la investigación, el Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, también participa de las pesquisas para determinar las circunstancias del ataque y si existió una organización detrás del intento.

Según Channel 12, un representante del Mossad informó el domingo al gabinete de seguridad israelí que Al-Hammami había realizado en los últimos años breves viajes a países hostiles a Israel, algunos considerados formalmente enemigos. Los investigadores intentan establecer si durante esas visitas pudo haber sido contactado, reclutado o influido por alguna organización. Por ahora, no se anunció públicamente ningún vínculo concreto con un grupo terrorista.

Otros datos conocidos este lunes apuntan, además, a que el ataque habría sido planificado mucho antes de que Al-Hammami subiera al vuelo FZ1073. Dos funcionarios israelíes con conocimiento de la investigación dijeron que el copiloto confesó a sus interrogadores que buscó deliberadamente empleo en una aerolínea que operara vuelos hacia Tel Aviv. Otra fuente informada sobre la pesquisa afirmó que pretendía estrellar el avión contra el aeropuerto Ben Gurion.

De acuerdo con esa misma fuente, Al-Hammami incluso habría considerado atacar un vuelo anterior hacia Israel este año, pero desistió. Ese primer intento estaba previsto para julio y la investigación emiratí concluyó de manera preliminar que había buscado trabajo en una compañía que volara a Israel con el propósito de perpetrar un atentado.