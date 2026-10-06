El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.

La decisión, confirmada este lunes por el Pentágono, marca la primera vez desde 1961 que las fuerzas armadas estadounidenses llevarán a cabo una ejecución de este tipo.

El anuncio de una nueva ejecución llegó en medio de la controversia tras la ejecución fallida de Christa Pike el jueves pasado, cuando la mujer de 50 años sobrevivió a dos dosis de inyección letal en Tennessee.

La mujer permanece en estado crítico y conectada a un respirador y escándalo hizo que el gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, suspendiera las ejecuciones por lo que queda de 2026.

El caso de la masacre de Fort Hood

Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas.

La masacre ocurrió cuando Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban su despliegue o regresar de misiones en el extranjero.

El ataque dejó además a 32 personas heridas y se consideró como el tiroteo más mortífero ocurrido en una instalación militar estadounidense.

La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al-Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

El juicio de Hasan lo realizó un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso.

El 28 de agosto de 2013 se condenó a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.

Si finalmente se concreta, será la primera ejecución de un condenado por la justicia militar estadounidense desde 1961, cuando el soldado John Bennett fue ahorcado por violar a una niña de 11 años, y la primera por fusilamiento desde 1945, cuando el soldado Eddie Slovik fue ejecutado por deserción durante la Segunda Guerra Mundial.

Este método es excepcional en Estados Unidos: solo cinco estados —Idaho, Mississippi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah— lo contemplan en su legislación, aunque las condiciones varían en cada uno.

Idaho, por ejemplo, lo convirtió en 2026 en su método principal, mientras que Carolina del Sur volvió a usarlo en 2025 tras 15 años sin ejecuciones de este tipo.