El petróleo vuelve a superar los 100 dólares en medio de la tensión global

En el centro de la preocupación de los mercados se encuentra el estrecho de Ormuz, uno de los principales puntos estratégicos del comercio energético global. Por esa vía marítima circula aproximadamente el 20 % del petróleo transportado por barco en el mundo. El paso permanece de facto bloqueado por Irán y el tráfico marítimo se encuentra prácticamente interrumpido desde el inicio de la guerra, que ya lleva dos semanas.

El Brent volvió a superar la barrera de los 100 dólares al cierre del jueves, después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, elevara el tono contra Washington en su primer mensaje como dirigente del país y anunciara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como medida de presión frente a sus adversarios.

Señales

Frente a este escenario, las principales economías occidentales intentaron enviar señales para estabilizar el mercado. Los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, aunque los inversores reaccionaron con cautela ante las dudas sobre si ese volumen será suficiente para compensar las pérdidas estimadas en unos 10 millones de barriles diarios.

Estados Unidos también anunció nuevas medidas para contener la escalada de precios. La Casa Blanca confirmó que liberará 172 millones de barriles de su reserva estratégica y, además, permitirá temporalmente que otros países compren petróleo ruso, pese a las sanciones vigentes desde el inicio de la guerra en Ucrania.

“Hasta ahora el mercado no se ha convencido de que las medidas adoptadas por Occidente compensen las interrupciones en el estrecho de Ormuz”, explicó el analista de Forex Fawad Razaqzada. Según el especialista, los operadores intentan determinar cuál es el valor real del crudo en un contexto de gran incertidumbre geopolítica.

Razaqzada señaló además que el conflicto también está presionando a las principales divisas internacionales, en especial al euro y al dólar, ante la perspectiva de que el petróleo continúe subiendo si se prolonga la crisis en la región.

Crudo venezolano

En paralelo, Washington anunció una nueva flexibilización de sanciones vinculadas al sector energético venezolano. El Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza a empresas estadounidenses a realizar ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano, siempre que el crudo sea importado a Estados Unidos.

La autorización permite operaciones en las que participen el Gobierno de Venezuela y la petrolera estatal Pdvsa, aunque establece que los contratos deberán regirse por la legislación estadounidense y que las disputas legales deberán resolverse en ese país.

La medida se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre la administración de Donald Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que recientemente restablecieron relaciones diplomáticas tras varios años de ruptura.

El alivio de las sanciones al petróleo venezolano se suma a otras decisiones adoptadas por Washington para incrementar la oferta global de crudo y moderar los precios, en momentos en que el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con alterar el equilibrio del mercado energético mundial.

Con el conflicto en Oriente Medio aún abierto y el suministro global bajo presión, los analistas advierten que la volatilidad podría continuar en las próximas semanas, manteniendo en vilo a los mercados financieros y a las economías dependientes del petróleo.