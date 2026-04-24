El Reino Unido asegura que la soberanía sobre las Islas Malvinas "no está en cuestión"

Malvinas-1920-2 La filtración del Pentágono abrió un escenario inédito sobre la posición histórica de Estados Unidos en la disputa por Malvinas.

"Las islas Malvinas ya votaron anteriormente a favor de permanecer como territorio británico de ultramar, y siempre nos hemos posicionado junto a ese derecho de los isleños a su autodeterminación", sumó el portavoz.

Se refiere así al referéndum convocado en las Islas Malvinas en 2013, en el que los votantes se posicionaron en un 98 % a favor de la permanencia dentro del Reino Unido, una consulta que no fue reconocida por Argentina, que sigue reclamando la soberanía de esas islas situadas a 500 kilómetros de sus costas continentales.

La relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos se encuentra en su momento más bajo después de que Starmer haya recalcado en numerosas ocasiones que no piensa "dejarse arrastrar a la guerra" contra Irán y que restringiría los permisos a la aviación estadounidense a utilizar sus bases en Inglaterra y el Índico meramente a "propósitos defensivos".

Esa postura le valió al líder laborista numerosos ataques del presidente estadounidense, Donald Trump, que le acusa de no haber estado a la altura de lo que se espera de un aliado.

Agregó además varias críticas a Starmer por políticas internas, ya sea la cuestión migratoria -considera que el Reino Unido es laxo con el control migratorio- o la energética, en la que ha manifestado su oposición a la moratoria a nuevas exploraciones petroleras en el mar del Norte decretada por Londres.