En medio de la guerra, EE.UU. retoma el diálogo con Irán en Pakistán

El nuevo intento de diálogo se produce en un contexto de alta tensión. Si bien Trump anunció recientemente un alto el fuego indefinido, las negociaciones permanecen estancadas debido a la exigencia iraní de levantar el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre sus puertos y embarcaciones. Washington, por su parte, mantiene una fuerte presencia militar en la zona, con tres portaaviones desplegados y miles de efectivos.

El conflicto ha tenido impacto global, especialmente en el mercado energético. El estrecho de Ormuz, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial, continúa bajo presión, lo que ha contribuido a la volatilidad de los precios del crudo y a la incertidumbre económica internacional.

En paralelo, Pakistán intenta posicionarse como mediador clave para destrabar las negociaciones. Las autoridades de ese país impulsan activamente el regreso a la mesa de diálogo, en un escenario donde la diplomacia convive con episodios de violencia en distintos puntos de Medio Oriente.