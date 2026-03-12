Escalada en Medio Oriente: ataque a dos petroleros extranjeros frente a Irak deja un muerto y varios desaparecidos

Irak suspende las operaciones en sus terminales petroleras. Esto ocurre en medio de la escalada en Medio Oriente, que ya impacta en el suministro de crudo.
Dos buques petroleros extranjeros fueron atacados frente a las costas del sur de Irak en un episodio que dejó al menos un tripulante muerto y varios desaparecidos, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.
El Gobierno iraquí calificó el bombardeo como “una violación de su soberanía” y confirmó que el ataque ocurrió cerca de terminales petroleras estratégicas del país.
El jefe de la Célula de Seguridad de Irak, teniente general Saad Maan, informó en declaraciones al medio estatal Al Iraqiya que un miembro de la tripulación murió durante el ataque y 37 personas fueron rescatadas, mientras continúan las operaciones para localizar a los desaparecidos.
Por su parte, el director de la Compañía General de Puertos de Irak (GCPI), Farhan al Fartousi, señaló que los dos buques fueron alcanzados durante el incidente y precisó que uno de ellos navegaba bajo bandera de Malta.
Tras el ataque, las autoridades decidieron suspender completamente las operaciones en todas las terminales petroleras iraquíes, aunque los puertos comerciales continúan funcionando con normalidad.
De acuerdo con la televisión estatal, uno de los petroleros dañados transportaba combustibles suministrados por la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) y realizaba una operación de transferencia entre barcos (STS) cuando se produjo el impacto.
Las imágenes difundidas por medios locales mostraron grandes bolas de fuego y densas columnas de humo que se elevaban desde una de las embarcaciones en el Golfo.
Por el momento, no se confirmó el tipo de ataque. Las autoridades investigan si se trató de drones o de embarcaciones cargadas con explosivos, una táctica utilizada en el pasado para atacar el tráfico marítimo en el Golfo y el estrecho de Ormuz.
El ataque se produce en un contexto de creciente confrontación en Medio Oriente que ya impacta en el mercado energético global.
Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la guerra está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, lo que llevó a la organización a acordar el uso de reservas petroleras estratégicas para contener la crisis.
En los últimos días, Irán intensificó sus ataques contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética de la región. Entre las ofensivas registradas se encuentran un impacto contra un buque portacontenedores frente a la costa de Dubái, un incendio cerca del aeropuerto internacional de Bahréin y un ataque con drones contra un importante yacimiento petrolero en Arabia Saudita.
En paralelo, el conflicto suma nuevos frentes militares. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército prepararse para “expandir” las operaciones en Líbano, donde Israel combate al movimiento armado proiraní Hezbollah.
La escalada militar tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales: el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro global de crudo.
