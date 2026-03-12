Escalada en Medio Oriente: ataque a dos petroleros extranjeros frente a Irak deja un muerto y varios desaparecidos

Tras el ataque, las autoridades decidieron suspender completamente las operaciones en todas las terminales petroleras iraquíes, aunque los puertos comerciales continúan funcionando con normalidad.

De acuerdo con la televisión estatal, uno de los petroleros dañados transportaba combustibles suministrados por la Organización Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) y realizaba una operación de transferencia entre barcos (STS) cuando se produjo el impacto.

Las imágenes difundidas por medios locales mostraron grandes bolas de fuego y densas columnas de humo que se elevaban desde una de las embarcaciones en el Golfo.

Por el momento, no se confirmó el tipo de ataque. Las autoridades investigan si se trató de drones o de embarcaciones cargadas con explosivos, una táctica utilizada en el pasado para atacar el tráfico marítimo en el Golfo y el estrecho de Ormuz.

Escalada regional y crisis energética

El ataque se produce en un contexto de creciente confrontación en Medio Oriente que ya impacta en el mercado energético global.

Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la guerra está provocando la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia, lo que llevó a la organización a acordar el uso de reservas petroleras estratégicas para contener la crisis.

En los últimos días, Irán intensificó sus ataques contra el tráfico marítimo y la infraestructura energética de la región. Entre las ofensivas registradas se encuentran un impacto contra un buque portacontenedores frente a la costa de Dubái, un incendio cerca del aeropuerto internacional de Bahréin y un ataque con drones contra un importante yacimiento petrolero en Arabia Saudita.

En paralelo, el conflicto suma nuevos frentes militares. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército prepararse para “expandir” las operaciones en Líbano, donde Israel combate al movimiento armado proiraní Hezbollah.

La escalada militar tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales: el precio del petróleo volvió a superar los 100 dólares por barril, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro global de crudo.